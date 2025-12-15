V dejinách EÚ sa nič podobné ešte nestalo: Maďarsko podalo žalobu na Súdny dvor Európskej únie, súvisí s migráciou

Maďarsko podalo v pondelok ráno žalobu na Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v súvislosti s verdiktom, ktorý krajinu odsudzuje v záležitosti migrácie. Podľa agentúry MTI to v pondelok oznámil minister spravodlivosti Bence Tuzson, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéf rezortu vyhlásil, že v dejinách EÚ sa nič podobné ešte nestalo. Podľa jeho slov bol v roku 2020 vydaný rozsudok, v ktorom bolo Maďarsko odsúdené za fungovanie tranzitných zón pozdĺž hraníc, kde museli prichádzajúci migranti čakať. Maďarsko neskôr toto pravidlo zmenilo tak, že ak chce niekto vstúpiť do krajiny, musí najprv podať žiadosť na maďarskom veľvyslanectve v niektorej zo susedných krajín.
„Tieto nariadenia boli napadnuté s cieľom prinútiť Maďarsko zmeniť svoju migračnú politiku a EK sa obrátila na SDEÚ so žiadosťou o udelenie pokuty Maďarsku,“ uviedol minister. Ako dodal, výsledkom súdneho konania bolo, že Maďarsku bola udelená v histórii EÚ bezprecedentná pokuta vo výške jedného milióna eur denne a jednorazovej sumy 200 miliónov eur. Tieto prostriedky budú odpočítané z platieb EÚ Maďarsku.
Vláda ignoruje pokuty
Pripomenul tiež, že EK by od Maďarska požadovala oveľa menšiu sumu, ale súd stanovil 29-násobok tejto paušálnej sumy a 61-násobok dennej pokuty. Keďže ide o právoplatný rozsudok súdu, Maďarsko ho nenapáda, ale podáva žalobu so žiadosťou o náhradu škody, spresnil Tuzson. SDEÚ vlani v polovici júna udelil Maďarsku paušálnu pokutu 200 miliónov eur a jeden milión eur za každý deň omeškania, pretože v roku 2020 nevykonalo rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl.
Maďarsko koncom augusta nedodržalo prvý termín na zaplatenie pokuty, čo exekutívu EÚ prinútilo zaslať druhú žiadosť o platbu s termínom do 17. septembra. Aj tú však maďarská vláda ignorovala. EK preto aktivovala proti Budapešti takzvaný „kompenzačný postup“ a sumu pokuty odráta z eurofondov pridelených Maďarsku.
Od vydania rozhodnutia SDEÚ maďarský premiér Viktor Orbán vystupňoval svoju rétoriku proti EÚ. Uloženú pokutu označil za nehoráznu a tvrdil, že jeho krajina by mala dostať dve miliardy eur za ochranu svojich hraníc od roku 2015.
