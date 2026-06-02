Minúty po páde bolo jasné, že ide o tragédiu: Malé lietadlo sa zrútilo do poľa pri českom letisku, nikto neprežil

Nina Malovcová
Pri pražskom letisku spadlo malé lietadlo.

V blízkosti pražského letiska Točná došlo v pondelok popoludní k tragickej nehode malého lietadla. Stroj sa zrútil do poľa neďaleko letiska, na palube sa nachádzali dve osoby.

O nehode informovala česká polícia na sociálnej sieti X. Podľa zverejnených informácií zasahovali na mieste policajti spolu s pražskými hasičmi a záchranármi. Krátko po nehode však prišla tragická správa, pád ultralightu nikto neprežil.

Lietadlo spadlo krátko po 16. hodine

K nehode došlo po 16. hodine pri letisku Točná, ktoré sa nachádza na juhu Prahy. Zatiaľ nie je známe, čo presne pád lietadla spôsobilo. Česká polícia potvrdila, že okolnosťami tragédie sa budú zaoberať kriminalisti spolu s pracovníkmi Úradu pre civilné letectvo.

Vyšetrovatelia budú zisťovať technický stav lietadla aj priebeh letu pred pádom. Úrady zatiaľ nezverejnili totožnosť obetí ani ďalšie podrobnosti o lete.

Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej…

