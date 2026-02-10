V Bratislave unikal plyn: Stanicu niekto poškodil úmyselne, polícia pátra po páchateľovi

Foto: TASR (Dano Veselský)

Nina Malovcová
TASR
Hasičom volali viacerí občania, ktorí cítili plynový zápach najmä vo východnej časti Bratislavy.

Z potrubia regulačnej stanice v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa unikal plyn. Na jeho zápach sa v pondelok podvečer sťažovali najmä obyvatelia východnej časti hlavného mesta. Zasahovať museli hasiči, ktorí únik plynu našli a v spolupráci s majiteľom potrubia zastavili.

Hasičom volali viacerí občania, ktorí cítili plynový zápach najmä vo východnej časti Bratislavy. Únik preto hasiči preverovali vo viacerých uliciach ako Seberíniho, Hradská, Borodáčova či Astronomická. „Napokon našli zdroj úniku plynu z poškodeného stredotlakového potrubia regulačnej stanice v mestskej časti Vrakuňa. Únik plynu bol v spolupráci s majiteľom už odstránený,“ uviedli bratislavskí hasiči.

Poškodený mal byť úmyselne

Ako dodáva TV Markíza, svedok si všimol neznámeho muža, ktorý mal podľa jeho pozorovania stanicu úmyselne poškodiť. Na základe oznámenia boli na miesto vyslané viaceré policajné hliadky, ktoré informáciu preverili priamo na mieste, potvrdili jej opodstatnenosť a okamžite pristúpili k vykonaniu nevyhnutných úkonov.

