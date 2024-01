V Bratislave sa tvoria veľké kolóny: Na tomto úseku sa zdržíte až 45 minút, ak sa dá, vyhnite sa mu

V bratislavskej Mlynskej doline smerom na Limbovú sa tvorí kolóna, vodiči sa môžu zdržať až 45 minút. Zelená vlna RTVS o tom informovala na svojom webe.

Výrazne sa zdržíte

Pre poľadovicu na bratislavských mostoch a nadjazdoch smerom z Petržalky do centra treba rátať s 15- až 20-minútovými kolónami. Na zjazde z D1 na Vajnorský nadjazd sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh.

Na Moste Apollo smerom do centra narazilo do zvodidiel osobné auto, ktoré blokuje pravý jazdný pruh. Treba počítať so zdržaním 25 minút po Einsteinovej aj Dolnozemskej ceste.