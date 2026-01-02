V Biedronke už môžu nakupovať ďalší Slováci. Diskont otvoril na prelome rokov dve nové predajne

Expanzia diskontného reťazca Biedronka začala na Slovensku počas vlaňajšieho marca. Po otvorení predajní v Miloslavove, Považskej Bystrici či vo Zvolene sa rozširovanie na nejaký čas zabrzdilo a zdalo sa, že spoločnosť Jerónimo Martins pod Tatrami narazila na realitu tuzemskej legislatívy a trhu. V závere roka však kompetentní dupli na plyn.
Iba počas decembra pribudli obchody s logom lienky v šiestich lokalitách, pričom posledné dve predajne svoje brány otvorili 31. decembra. Spoločnosť o tom informovala na svojom webe a tiež na sociálnych sieťach.
Sieť sa rozširuje hlavne okolo Bratislavy
Biedronka sa tak v prvom nekompletnom roku rozšírila do pätnástich lokalít. Zaujímavé, no nie prekvapujúce je, že úplne obišla krajské mestá a východné Slovensko.
Ešte pred Vianocami „lienka“ sprístupnila diskontné predajne v Myjave, Senici, Malinove a Tomášove. Následne sa tesne pred koncom roka 2025 pochválila aj otvorením pobočiek v Zlatých Klasoch a Alekšinciach. V prípade Malinova, Tomášova a tiež Zlatých Klasov ide o prevádzky v blízkosti hlavného mesta, ktoré nadviazali na už otvorený Miloslavov. V súčasnosti sa tiež hovorí o predajni v obci Chorvátsky Grob.
Okrem toho sa Biedronka spomína aj v súvislosti so Žilinou, s Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, s Veličnou či Mostovou. Všetky tieto lokality by mali byť súčasťou širšieho plánu spoločnosti, podľa ktorého by sa v aktuálnom roku mohlo otvoriť zhruba 50 ďalších pobočiek.
Okolo východu je zatiaľ ticho
Ešte počas minulého roka, keď bol príchod Biedronky na Slovensko iba v rovinách špekulácií či diskusií, sa predpokladalo, že vzhľadom na správanie domácich zákazníkov bude diskontný reťazec spočiatku vyhľadávať pohraničné regióny na severnom či východnom Slovensku. Dôvod bol jednoduchý – Slováci žijúci v týchto oblastiach „lienku“ poznajú a sami v nej v rámci možností nakupujú.
Kým na Orave či Kysuciach sa už prvé pobočky lacného obchodníka črtajú, východ našej krajiny sa v doterajších plánoch spoločnosti nespomína. Biedronka totiž svoje veľké logistické centrum otvorila vo Voderadoch na západnom Slovensku a svoju tuzemskú sieť chce budovať v jeho dostupnosti. Už počas otváracieho dňa Poliaci naznačili, že takéto centrum by malo pribudnúť aj na východe, nebolo to však v krátkodobom horizonte.
