Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať

Ilustračné foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Je to menej ako po ostatné roky, ale nezúfajte!

Minulý rok plánovaniu dovoleniek prial, a nech to znie akokoľvek neuveriteľne, ak ste si svoje voľné dni v práci rozumne rozvrhli, z 20 dní dovolenky spoločne s víkendami a dňami pracovného pokoja ste mohli vyťažiť až 136 dní voľna. Tento rok sa situácia zmenila a v dôsledku rozhodnutia vlády v súvislosti s konsolidačnými opatreniami strávime v práci o 3 dni viac. 

Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája, Sedembolestná Panna Mária 15. septembra a Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra – ak sa niečo nezmení, tieto dni sa pre rok 2026 stávajú pracovnými dňami. Môžeme si vydýchnuť, že nám zostal 6. január, kedy si pripomíname Zjavenie Pána, pretože v pláne bolo aj jeho zrušenie. Asi vás nepoteší, že tieto dni spadajú na utorky a piatok, čo znamená, že sme teoreticky prišli o tri predĺžené víkendy.

Ďalšou smutnou správou je, že až štyri sviatky, počas ktorých sme mohli byť z práce doma, nebudeme, pretože vychádzajú na víkend. No aj tak vám vieme poradiť, ako si ideálne rozvrhnúť svojich 20 dní dovolenky, vďaka ktorým si dohromady užijete až 131 dní voľna.

Pri našich výpočtoch sme rátali so zamestnancom, ktorý bežne nepracuje počas víkendov a má nárok na štyri týždne dovolenky – teda je mladší ako 33 rokov, trvalo sa nestará o dieťa, alebo nie je pedagogickým či výskumným pracovníkom. Štyri týždne dovolenky sa rovnajú 20 dňom voľna a práve s nimi v článku kalkulujeme.

Január – 13 dní voľna (2 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

  • 1. január (štvrtok) – Deň vzniku Slovenskej republiky
  • 6. január (utorok) – Zjavenie Pána (Traja králi)

Ak sa vám po príjemnom sviatočnom oddychu ešte nechce hneď do práce, môžete obetovať dva dni dovolenky hneď na začiatku roka a užiť si vďaka nim predĺžený víkend. 1. január spadá na štvrtok a Traja králi zas na utorok, čo je ideálna príležitosť vziať si v piatok a v pondelok voľno. Január okrem toho prinesie až 9 víkendových dní, čo znamená, že dokopy môžete z tohto mesiaca vyťažiť až 13 dní voľna, a to len za obetovanie dvoch dní dovolenky.

