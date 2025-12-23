Biedronka dupla na plyn a ešte pred Vianocami otvorila ďalšiu predajňu. Vyrástla v nenápadnej lokalite

Ilustračná foto: Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Nový diskontný reťazec sa po pomalšom štarte rozbehol v závere roka. Počas decembra sa mu podarilo otvoriť už štvrtú predajňu.

Po marcovom vstupe na slovenský trh spoločnosť Jerónimo Martins avizovala, že u nás chce do konca budúceho roka otvoriť približne 50 predajní. Expanzia však v ďalších mesiacoch zaostala za očakávaniami, pričom výraznejšie sa pohla až v závere roka. Iba počas decembra Biedronka zákazníkom sprístupnila štyri nové pobočky.

Tá najnovšia s poradovým číslom štyri pribudla v obci Tomášov neďaleko Bratislavy. Ešte začiatkom mesiaca sme vás informovali aj o presnej lokalite tohto obchodu – v tej dobe sa na otvorení iba pracovalo.

Viac z témy Reťazec Biedronka:
1.
Biedronka dnes na Slovensku otvára dve nové predajne. V malej obci ľudí pobláznilo maslo za 95 centov
2.
Biedronka už tento štvrtok otvára ďalšiu slovenskú predajňu. Diskontný reťazec smeruje do malého mesta
3.
Našli sme ďalšiu predajňu Biedronky, rastie v nenápadnej obci. O pár kilometrov ďalej reťazec otvorí už čoskoro
Zobraziť všetky články (113)

Silná pozícia okolo Bratislavy

Obec Tomášov sa nachádza neďaleko nášho hlavného mesta, pričom priamo susedí s Malinovom, kde Biedronka otvorila svoju novú prevádzku iba pred pár dňami. Neďaleko je tiež Miloslavov, ktorý bol úplne prvou tuzemskou lokalitou, do ktorej poľský reťazec zavítal.

Vo všeobecnosti „lienka“ buduje pomerne silné portfólio predajní práve v obciach okolo Bratislavy. Okrem spomínaných už otvorených pobočiek je podľa dostupných informácií v pláne tiež sprístupnenie obchodov v Chorvátskom Grobe či Zlatých Klasoch. Spoločnosť chce zrejme staviť na dobrú kúpyschopnosť tamojších obyvateľov, ako aj na silu tranzitujúcich ľudí z hlavného mesta domov.

Nová predajňa v Tomášove sa nachádza v pomerne nenápadnej lokalite neďaleko futbalového ihriska pri vjazde, respektíve výjazde z obce. Ešte začiatkom decembra boli práce v plnom prúde, no kompetentní ich napokon stihli dokončiť ešte pred Vianocami.

Pobočka v Tomášove je trinástym otvoreným obchodom na Slovensku. Ďalšie sa nachádzajú v Miloslavove, Považskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Revúcej, Leviciach, Myjave, dvakrát vo Zvolene, dvakrát v Senici a napokon tiež v Malinove.

Predajne s logom lienky by mohli, okrem spomínaných obcí, pribudnúť tiež v Žiline, Gbelciach, Nesvadoch, Bošanoch, Kostolných Kračanoch, Čiernom, Alekšinciach, Dudinciach, Zemianskej Olči, Veličnej či Mostovej.

Ilustračná foto: interez.sk

Ambície sa nemenia

Po prvom nekompletnom roku na Slovensku sa zdá, že počiatočná vízia Biedronky narazila na realitu a tuzemskú legislatívu. Ako však nedávno pre Hospodárske Noviny kompetentní uviedli, ich ambície ostávajú rovnako smelé, ako začiatkom tohto roka. Bližšie detaily však zástupcovia Biedronky komentovať nechceli.

Zatiaľ stále platí, že sieť predajní sa buduje prioritne v dostupnej vzdialenosti od logistického centra spoločnosti vo Voderadoch. V praxi to znamená, že ani jedna pobočka nepribudla na východnom Slovensku. Okrem toho je zatiaľ ticho aj okolo krajských miest s výnimkou Žiliny. Už v minulosti sa však objavili informácie o tom, že Biedronka vlastní pozemky napríklad v Nitre. Akým spôsobom sa ale rozširovanie diskontného reťazca v tomto smere bude uberať, nateraz známe nie je.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový poľský reťazec otvorí ďalšiu slovenskú predajňu. Mieri do krajského mesta, hľadá už aj prvých…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac