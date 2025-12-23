Biedronka dupla na plyn a ešte pred Vianocami otvorila ďalšiu predajňu. Vyrástla v nenápadnej lokalite

Po marcovom vstupe na slovenský trh spoločnosť Jerónimo Martins avizovala, že u nás chce do konca budúceho roka otvoriť približne 50 predajní. Expanzia však v ďalších mesiacoch zaostala za očakávaniami, pričom výraznejšie sa pohla až v závere roka. Iba počas decembra Biedronka zákazníkom sprístupnila štyri nové pobočky.
Tá najnovšia s poradovým číslom štyri pribudla v obci Tomášov neďaleko Bratislavy. Ešte začiatkom mesiaca sme vás informovali aj o presnej lokalite tohto obchodu – v tej dobe sa na otvorení iba pracovalo.
Silná pozícia okolo Bratislavy
Obec Tomášov sa nachádza neďaleko nášho hlavného mesta, pričom priamo susedí s Malinovom, kde Biedronka otvorila svoju novú prevádzku iba pred pár dňami. Neďaleko je tiež Miloslavov, ktorý bol úplne prvou tuzemskou lokalitou, do ktorej poľský reťazec zavítal.
Vo všeobecnosti „lienka“ buduje pomerne silné portfólio predajní práve v obciach okolo Bratislavy. Okrem spomínaných už otvorených pobočiek je podľa dostupných informácií v pláne tiež sprístupnenie obchodov v Chorvátskom Grobe či Zlatých Klasoch. Spoločnosť chce zrejme staviť na dobrú kúpyschopnosť tamojších obyvateľov, ako aj na silu tranzitujúcich ľudí z hlavného mesta domov.
Nová predajňa v Tomášove sa nachádza v pomerne nenápadnej lokalite neďaleko futbalového ihriska pri vjazde, respektíve výjazde z obce. Ešte začiatkom decembra boli práce v plnom prúde, no kompetentní ich napokon stihli dokončiť ešte pred Vianocami.
Predajne s logom lienky by mohli, okrem spomínaných obcí, pribudnúť tiež v Žiline, Gbelciach, Nesvadoch, Bošanoch, Kostolných Kračanoch, Čiernom, Alekšinciach, Dudinciach, Zemianskej Olči, Veličnej či Mostovej.
Ambície sa nemenia
Po prvom nekompletnom roku na Slovensku sa zdá, že počiatočná vízia Biedronky narazila na realitu a tuzemskú legislatívu. Ako však nedávno pre Hospodárske Noviny kompetentní uviedli, ich ambície ostávajú rovnako smelé, ako začiatkom tohto roka. Bližšie detaily však zástupcovia Biedronky komentovať nechceli.
Zatiaľ stále platí, že sieť predajní sa buduje prioritne v dostupnej vzdialenosti od logistického centra spoločnosti vo Voderadoch. V praxi to znamená, že ani jedna pobočka nepribudla na východnom Slovensku. Okrem toho je zatiaľ ticho aj okolo krajských miest s výnimkou Žiliny. Už v minulosti sa však objavili informácie o tom, že Biedronka vlastní pozemky napríklad v Nitre. Akým spôsobom sa ale rozširovanie diskontného reťazca v tomto smere bude uberať, nateraz známe nie je.
