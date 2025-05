V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci, novú predajňu otvára už zajtra. Zákazníkov tiež láka 5-eurovou zľavou

To, o čom sa už nejaký čas špekulovalo, je oficiálne potvrdené. Reťazec Biedronka už zajtra otvorí svoju piatu slovenskú predajňu – stane sa tak pod Tatrami v meste Liptovský Mikuláš.

Reťazec zo siete portugalskej spoločnosti Jerónimo Martins potvrdil otvorenie novej predajne na svojom webe. Po Miloslavove, Považskej Bystrici, Zvolene a Senici tak bude Liptovský Mikuláš ďalšou tuzemskou lokalitou, v ktorej sa diskontný reťazec posnaží získať si priazeň spotrebiteľov.

Na Liptove odštartuje svoju púť v utorok 6. mája od 9:00 hod. Ako už bolo avizované, nová predajňa bude súčasťou retailového parku na Kamennom poli. Biedronka si zároveň pre Slovákov pripravila zaujímavú akciu, v rámci ktorej pri nákupe nad 15 eur získajú poukážku 5 eur na ďalší nákup. Táto kampaň by mala byť aktívna globálne a podmienkou na uplatnenie zľavy je opätovný nákup aspoň za 15 eur.

„Lienka“ na slovenský trh vstúpila presne pred dvoma mesiacmi, keď 5. marca slávnostne otvorila prvý obchod v Miloslavove. Jej tuzemské plány sú ambiciózne a do konca roka 2026 by u nás chcela mať až 50 predajní. Tie bude prioritne budovať okolo svojho logistického centra vo Voderadoch. Ako sme vás už v minulosti informovali, známe sú aj ďalšie lokality, v ktorých má diskont pracovať na budovaní nových prevádzok. Konkrétne ide o Nové Zámky, Čierne, Bošany či Chorvátsky Grob.

Pribudnú Revúca a Hnúšťa?

Vymenované mestá a obce však rozhodne nebudú konečnou zastávkou a ďalšie miesta na mape by Poliaci mohli urobiť ešte počas tohto roka. Ako vyplýva z nedávnych ponúk na portáli Profesia.sk, Biedronky by sa mohli dočkať obyvatelia na strednom Slovensku. Zástupcovia spoločnosti Jerónimo Martins hľadajú manažment v mestečku Revúca, ležiacom v Banskobystrickom kraji. Aktuálne obsadzujú pozície manažéra predajne a jeho zástupcu.

Zároveň, „lienka“ by mohla byť súčasťou aj retail parku v Hnúšti, upozornil na to portál V obraze. Primátor Martin Pliešovský zatiaľ nevedel uviesť presné zloženie predajcov, no naznačil, že záujem o pôsobenie v meste prejavili aj Poliaci. „Poslali sme im tri ponuky. Vedenie spoločnosti sa má teraz rozhodnúť, či budú mať záujem,“ dodal.