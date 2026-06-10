V Belfaste vypukli obrovské nepokoje: Sudánec útočil nožom, mužovi znetvoril tvár, ulice sú v plameňoch

V hlavnom meste Severného Írska to v posledných hodinách poriadne vrie a situácia miestami pripomína bojovú zónu. Stalo sa tak po zadržaní prisťahovalca zo Sudánu, ktorý mal útočiť nožom.
Maskovaní muži zapaľovali autá a do domov, v ktorých žijú prisťahovalci, hádzali kamene. Stalo sa tak aj napriek výzve polície a politikov, aby tak nerobili. Išlo o niekoľko stoviek ľudí a kričali heslá proti cudzincom, píše BBC. Spúšťačom nepokojov bolo zrejme mimoriadne brutálne video z útoku, ktoré koluje po internete a je len pre silné povahy.
Z incidentu existuje video
Je na ňom vidieť muža, ktorý kľačí na bezbrannom napadnutom, kričí, v ruke drží nôž a reže mu tvár. Obeti po niekoľkých desiatkach sekúnd prišli pomôcť okoloidúci. Muž vo veku okolo 40 rokov utrpel vážne poranenia očí, tváre a chrbta. Polícia následne zadržala tridsiatnika pravdepodobne sudánskeho pôvodu, ktorý je podozrivý z pokusu o vraždu.
Severoírska polícia (PSNI) uviedla, že vyšetruje motív tohto činu, terorizmus však predbežne vylúčila. Podľa doterajších zistení sa podozrivý v zatiaľ nezistenom časovom období presunul najprv zo Sudánu do Paríža a odtiaľ odletel do Dublinu. Vo februári 2023 pricestoval autobusom z írskej metropoly do Belfastu, kde požiadal o azyl.
Povolenie na pobyt v Británii dostal v septembri toho istého roku. V Belfaste býval neďaleko miesta útoku, ktorý sa stal pred bytovým komplexom na Kinnaird Avenue. Britský premiér Keir Starmer označil útok za „strašný“ a „odporný“ a poďakoval sa občanom, ktorí zasiahli a zabránili ďalšiemu krviprelievaniu.
Napätie rastie
Severoírski politici útok ostro odsúdili. Ministerka spravodlivosti Naomi Longová vyzvala verejnosť, aby zachovala pokoj a nešírila video zachytávajúce tento čin.
Rovnakú výzvu zverejnila polícia, podľa ktorej to môže spôsobiť ďalšiu traumu rodine obete a narušiť vyšetrovanie. Zároveň upozornila na vlnu dezinformácií, ktoré sa po incidente objavili na sociálnych sieťach – vrátane nepravdivých tvrdení o motíve, identite obete či údajnom pokuse útočníka odrezať obeti hlavu. Niektoré účty na sociálnych sieťach podľa stránky TheJournal.ie využívajú incident na podnecovanie napätia a šírenie protiimigračných nálad.
Napätie v Británii sa zvýšilo po minulotýždňových násilnostiach v juhoanglickom Southamptone, ktoré vyvolal postup polície v prípade vraždy 18-ročného študenta mužom sikhského pôvodu. Ukázalo sa totiž, že útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku. V dôsledku toho policajti študenta spútali, aj keď bol smrteľne zranený.
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