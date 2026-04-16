Poplach v krajskom meste: Muža napadol medveď. So zraneniami sa mu podarilo ujsť

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
Muž našťastie prežil a šelme ušiel.

Začína jar a so zvyšujúcou sa teplotou sa prebúdzajú aj medvede. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil aj bežec z Banskej Bystrice, ktorého počas ranného behu táto šelma napadla.

„Dnes v skorých ranných hodinách došlo neďaleko hvezdárne na vrchu Urpín k útoku medveďa. 31-ročný muž si bol v tejto lokalite zabehať. Pri útoku medveďa utrpel zranenia v oblasti hrudníka, dokázal však uniknúť, zbehol k železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, odkiaľ si privolal pomoc,“ píše polícia na sociálnej sieti.

Muža ošetrila posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ho na ďalšie vyšetrenia do nemocnice. Na miesto boli tiež vyslané policajné hliadky a zavolali aj Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý bude po šelme pátrať a celú lokalitu monitorovať.

