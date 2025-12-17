Už žiadne zlomené pečivo ani zrazené krémy. Cukrárka Lucie radí, ako sa vyhnúť chybám pri vianočnom pečení

Vianočné pečenie je v plnom prúde a všetky gazdinky si poctivo vytvárajú rozvrh pečenia, aby mali všetko na sviatky čerstvé, chutné, a hlavne tak, aby sa im všetko všade vošlo, hoci v nejednej domácnosti sa už balkón premenil na provizórnu chladničku. Aby boli vaše sviatky bez stresu a vianočné pečenie bez problémov, uistite sa, že poznáte všetky chyby, ktoré môžu nastať.
Foodblogerka a cukrárka Lucie Janovská vystupuje na sociálnych sieťach pod prezývkou lucky.dobroty. Okrem toho, že pridáva všelijaké recepty na rôzne dobroty a radí ostatným, akým chýbam sa pri pečení vyhnúť, prináša tiež inšpirácie na krásne zdobenia a servírovanie, ktoré očarí každú návštevu. V súčasnosti sa jej príspevky sústredia najmä na vianočné pečenie, a preto sme sa na ňu rozhodli obrátiť, aby aj našim čitateľom poradila, kde možno robia chybu.
Aké sú podľa vás najčastejšie chyby, ktoré robia ľudia pri vianočnom pečení?
Vianočné pečivo si podľa mňa vyžaduje trochu starostlivosti a láskavejšie zaobchádzanie. Najčastejšou chybou býva náhlenie – snaha mať všetko hotové čo najrýchlejšie. Práve vianočné cestá ale potrebujú čas na odležanie – nielen v chladničke po miesení, ale často aj pred plnením a po naplnení, aby mohli vsiaknuť vlhkosť z náplne, prepojiť chute aj vône a získať jemnú štruktúru. Odležanie je pri vianočnom pečivo absolútne kľúčové.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Veľmi častou chybou je tiež ďalšie podsypávanie múkou. V recepte je množstvo múky dané, ale tým, že cesto postupne podsypávame, sa toto množstvo nenápadne navyšuje. Ak sa tento proces opakuje, mení sa štruktúra cesta, jeho krehkosť aj chuť a výsledné pečivo potom býva tvrdšie a suchšie.
Ďalším problémom býva príliš dlhé a opakované spracovávanie cesta, pri ktorom sa zahrieva rukami. Tuk sa začne rozpúšťať, cesto sa môže „spariť“ a jeho štruktúra sa mení – pri pečení sa potom môžu tvary deformovať a pečivo tvrdne.
Pri krehkých cestách je tiež dôležitá správna hrúbka cesta. Ak je vyvaľkané cesto príliš hrubé, nemusí správne nasať vlhkosť z náplne a keksíky potom zostávajú suché a tvrdé, aj keď je pečivo správne naplnené a odležané. Naopak, príliš tenké cesto má tendenciu sa rýchlejšie pripáliť a pri manipulácii sa častejšie láme. Správna hrúbka cesta je preto zásadná pre chuť, štruktúru aj ľahkú prácu s pečivom.
Osobne si tiež myslím, že jednou z častých chýb je robiť pečivo príliš veľké. Je to samozrejme otázka vkusu a je pravda, že s väčšími kusmi je menej práce. Vianočné pečivo by ale podľa mňa malo byť jednohubka – malé, jemné, tak akurát do úst. Jedinou výnimkou sú medovníčky, ktoré môžu byť väčšie a hrubšie. Práve vďaka svojej hrúbke majú priestor postupne zmäknúť, zostať vláčne a rozvinúť typickú chuť.
Akú chybu ľudia spravia, keď im nejde pečivo, ako napríklad medvedie labky alebo fúkané rožky, vyklepnúť z formičiek alebo sa hneď zlomí?
Veľmi častým problémom je zle pripravená formička. Ako mi vždy hovorievala maminka – a ja sa tým dodnes riadim a nikdy som nemala problém s vyklápaním – najväčšou chybou je umývať formičky saponátom. Tým sa z nich odstráni prirodzená mastnota, pečivo sa potom lepí a pri vyklápaní sa ľahko láme.
Ideálne je formičky neumývať žiadnymi čistiacimi prostriedkami, len ich utrieť papierovou utierkou. Vďaka tomu si zanechajú ľahký mastný film a vo väčšine prípadov ich už ani nie je potrebné znova vymastiť.
Rolu zohráva aj správny moment vyklápania – pečivo by malo byť ešte zľahka teplé, ale už spevnené. Ak je horúce, je mäkké a láme sa, ak úplne vychladne, je zase príliš krehké.
Záleží tiež na konzistencii cesta – prehriate alebo príliš suché cesto sa pri pečení ľahko rozpadá a tvar sa neudrží.
Nahlásiť chybu v článku