Už to prichádza: Príjemné počasie vystriedajú búrky, hrozia predovšetkým v tejto časti Slovenska. Platia už aj výstrahy

Na západe Slovenska hrozia v noci z utorka na stredu (3. septembra) búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha platí od 22:00 hod. do 9:00 hod. pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, takmer celý Trenčiansky kraj, okresy Topoľčany, Šaľa a Bytča. „Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili meteorológovia.
Búrky by sa mali vyskytnúť od polnoci aj na zvyšku Slovenska. V Prešovskom a Košickom kraji by sa mohli vyskytnúť od 6:00 hod. Pre stredné a východné Slovensko taktiež platí výstraha prvého stupňa.
