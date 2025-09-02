Vládna limuzína sa mala na frekventovanej ulici v Bratislave rútiť protismerom. Zatiaľ sa nevie, kto v nej sedel

V pondelok obehlo sociálne siete video, ktoré zachytávalo jazdu vládnej limuzíny v protismere na frekventovanej bratislavskej Vajnorskej ulici. Ako uviedli svedkovia, auto malo zapnuté majáky, avšak bez zvukovej signalizácie.
Na zvláštnu situáciu upozornil portál Bratislavak.sk, ktorému zaslal do redakcie video čitateľ. „Ráno limuzína bez zvukovej signalizácie prešla na hulváta z Vajnorskej smer centrum cez koľaje do protismeru a takto nebezpečne obmedzili ostatných. Odpadla som,“ uviedla na margo jazdy v protismere svedkyňa.
Následne sa na sociálnych sieťach Igora Matoviča objavilo toto video s popisom, ktorý naznačoval, že vo vládnej limuzíne mal sedieť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ako následne uviedol Denník N, rezort sa od týchto obvinení dištancoval. Bližšie informácie neposkytla podľa webu noviny.sk ani Slovenská informačná služba (SIS).
„Slovenská informačná služba z dôvodu zákonnej prekážky nemôže poskytnúť informácie o služobných vozidlách a ich pohybe, keďže ide o utajovanú skutočnosť,“ povedala hovorkyňa SIS Natália Jachym Holubová.
