Už sa to začalo a pocítime to všetci: Slovákov čakajú vysoké ceny, prognóza nie je dobrá, varuje analytik

Slovenská ekonomika by mala v roku 2026 rásť len veľmi miernym tempom. Vyplýva to z najnovšej makroekonomickej prognózy Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorá analyzuje vývoj hospodárstva až do roku 2030. Analytici upozorňujú, že hospodársky rast bude citeľne pomalší než v predchádzajúcich rokoch, a Slovensko môže patriť medzi najpomalšie rastúce ekonomiky v širšom regióne.
Podľa prognózy by mal hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v roku 2026 vzrásť približne o 0,5 percenta. Takéto tempo by predstavovalo výrazné spomalenie ekonomiky. Analytici za tým vidia najmä kombináciu slabšieho zahraničného dopytu, pokračujúcej fiškálnej konsolidácie a pretrvávajúcej neistoty v globálnom hospodárstve.
Mzdy budú rásť len mierne
Súčasťou ekonomického vývoja bude aj pretrvávajúci tlak na ceny. Inflácia by sa podľa odhadov mala v roku 2026 pohybovať približne na úrovni štyroch percent. „Inflácia by sa mala v roku 2026 pohybovať približne na úrovni 4 %. Na rast cien budú vplývať najmä konsolidačné opatrenia verejných financií a vyššie náklady pre firmy. Rast reálnych miezd bude preto iba mierny,“ uvádza analytik Ekonomického ústavu SAV Tomáš Miklošovič.
Jedným z kľúčových faktorov, ktoré budú ovplyvňovať hospodársky rast v najbližších rokoch, bude čerpanie európskych fondov. Dôležitú úlohu zohrá najmä využívanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti a z nového programového obdobia fondov Európskej únie. Analytici upozorňujú, že prípadné pomalšie čerpanie týchto zdrojov by mohlo ekonomický rast ešte viac oslabiť.
Oživenie hospodárstva by podľa prognózy mohlo prísť až v nasledujúcich rokoch. V roku 2027 by sa tempo rastu HDP mohlo zrýchliť približne na 1,3 percenta. „Pomôcť by mohlo postupné zlepšovanie zahraničného dopytu, vyššie verejné výdavky v Európskej únii a nábeh novej výrobnej kapacity automobilky Volvo na Slovensku,“ spresňuje Tomáš Miklošovič.
Nezamestnanosť môže narásť
Slovenská ekonomika bude zároveň čeliť aj problémom na trhu práce. Podľa prognózy by sa miera nezamestnanosti mohla v najbližších rokoch zvýšiť približne na úroveň 5,8 až 5,9 percenta. Dlhodobým problémom pritom zostáva nedostatok pracovnej sily a nepriaznivý demografický vývoj. Starnutie populácie bude podľa analytikov postupne znižovať rastový potenciál ekonomiky.
Prognóza zároveň naznačuje, že Slovensko môže v roku 2026 zaznamenať najnižší hospodársky rast spomedzi krajín V4 a Rakúska. Takýto vývoj by mohol spomaliť aj proces približovania slovenskej ekonomiky k vyspelejším krajinám Európskej únie, najmä ak sa nepodarí presadiť potrebné ekonomické reformy.
V strednodobom horizonte však analytici očakávajú stabilizáciu hospodárstva. V období rokov 2028 až 2030 by sa rast slovenskej ekonomiky mohol ustáliť približne na úrovni dvoch percent ročne. Takéto tempo by síce znamenalo mierne zlepšenie oproti najbližším rokom, no stále by išlo o pomerne umiernený rast v porovnaní s dynamikou, ktorú slovenská ekonomika dosahovala v minulosti.
