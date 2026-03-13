Už sa to začalo a pocítime to všetci: Slovákov čakajú vysoké ceny, prognóza nie je dobrá, varuje analytik

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
SITA
Podľa prognózy by mal hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v roku 2026 vzrásť približne o 0,5 percenta.

Slovenská ekonomika by mala v roku 2026 rásť len veľmi miernym tempom. Vyplýva to z najnovšej makroekonomickej prognózy Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorá analyzuje vývoj hospodárstva až do roku 2030. Analytici upozorňujú, že hospodársky rast bude citeľne pomalší než v predchádzajúcich rokoch, a Slovensko môže patriť medzi najpomalšie rastúce ekonomiky v širšom regióne.

Podľa prognózy by mal hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v roku 2026 vzrásť približne o 0,5 percenta. Takéto tempo by predstavovalo výrazné spomalenie ekonomiky. Analytici za tým vidia najmä kombináciu slabšieho zahraničného dopytu, pokračujúcej fiškálnej konsolidácie a pretrvávajúcej neistoty v globálnom hospodárstve.

Ilustračná foto: Unsplash

Mzdy budú rásť len mierne

Súčasťou ekonomického vývoja bude aj pretrvávajúci tlak na ceny. Inflácia by sa podľa odhadov mala v roku 2026 pohybovať približne na úrovni štyroch percent. „Inflácia by sa mala v roku 2026 pohybovať približne na úrovni 4 %. Na rast cien budú vplývať najmä konsolidačné opatrenia verejných financií a vyššie náklady pre firmy. Rast reálnych miezd bude preto iba mierny,“ uvádza analytik Ekonomického ústavu SAV Tomáš Miklošovič.

Jedným z kľúčových faktorov, ktoré budú ovplyvňovať hospodársky rast v najbližších rokoch, bude čerpanie európskych fondov. Dôležitú úlohu zohrá najmä využívanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti a z nového programového obdobia fondov Európskej únie. Analytici upozorňujú, že prípadné pomalšie čerpanie týchto zdrojov by mohlo ekonomický rast ešte viac oslabiť.

Oživenie hospodárstva by podľa prognózy mohlo prísť až v nasledujúcich rokoch. V roku 2027 by sa tempo rastu HDP mohlo zrýchliť približne na 1,3 percenta. „Pomôcť by mohlo postupné zlepšovanie zahraničného dopytu, vyššie verejné výdavky v Európskej únii a nábeh novej výrobnej kapacity automobilky Volvo na Slovensku,“ spresňuje Tomáš Miklošovič.

Nezamestnanosť môže narásť

Slovenská ekonomika bude zároveň čeliť aj problémom na trhu práce. Podľa prognózy by sa miera nezamestnanosti mohla v najbližších rokoch zvýšiť približne na úroveň 5,8 až 5,9 percenta. Dlhodobým problémom pritom zostáva nedostatok pracovnej sily a nepriaznivý demografický vývoj. Starnutie populácie bude podľa analytikov postupne znižovať rastový potenciál ekonomiky.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Prognóza zároveň naznačuje, že Slovensko môže v roku 2026 zaznamenať najnižší hospodársky rast spomedzi krajín V4 a Rakúska. Takýto vývoj by mohol spomaliť aj proces približovania slovenskej ekonomiky k vyspelejším krajinám Európskej únie, najmä ak sa nepodarí presadiť potrebné ekonomické reformy.

V strednodobom horizonte však analytici očakávajú stabilizáciu hospodárstva. V období rokov 2028 až 2030 by sa rast slovenskej ekonomiky mohol ustáliť približne na úrovni dvoch percent ročne. Takéto tempo by síce znamenalo mierne zlepšenie oproti najbližším rokom, no stále by išlo o pomerne umiernený rast v porovnaní s dynamikou, ktorú slovenská ekonomika dosahovala v minulosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pumpár Matej: Na benzínkach bol ošiaľ, ľudia tankovali litre do zásoby. Kanistre sa predávajú ako…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac