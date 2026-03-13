Pumpár Matej: Na benzínkach bol ošiaľ, ľudia tankovali litre do zásoby. Kanistre sa predávajú ako teplé rožky

Ceny ropy v piatok smerovali k celotýždňovému rastu napriek tomu, že USA v snahe zmierniť obavy o dodávky povolili na 30 dní nákup ruskej ropy a ropných produktov uviaznutých v tankeroch na mori. Minister financií USA Scott Bessent to označil za krok k stabilizácii globálnych energetických trhov otriasaných vojnou v Iráne.
Analytici však uviedli, že problém narušenia dodávok to nerieši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.04 h SEČ 100,45 USD (86,99 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bolo menej o 1 cent (0,01 %).
Analytici upozorňujú na kľúčový problém
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 95,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zlacnenie o 43 centov (0,45 %). „Trh to vníma ako krátkodobé riešenie, ktoré nerieši podstatu prerušenia dodávok,“ povedal o americkom kroku hlavný analytik spoločnosti LSEG Emril Jamil. „Nevyrieši to najzákladnejší problém. Najdôležitejšie je obnovenie plavby v Hormuzskom prielive,“ dodal analytik spoločnosti Haitong Futures Yang An.
Ceny najpoužívanejších pohonných látok začiatkom marca stúpli. Rast pri benzíne sa pohyboval od 1,1 do 1,5 centa, nafta zdražela o 1,7 centa. Cena plynov stagnovala, alebo sa mierne znížila. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Napriek aktuálnemu zvýšeniu cien sa pohonné látky predávali lacnejšie ako pred rokom.
Nafta zaznamenala najvýraznejší nárast
Najdynamickejší medzitýždňový nárast zaznamenal ŠÚ pri motorovej nafte. Tá sa po zdražení o 1,7 centa predávala v priemere za 1,483 eura. Cena 95-oktánového benzínu vzrástla o 1,3 centa na 1,487 eura za liter (l) a cena 98-oktánového benzínu sa zvýšila o 1,5 centa na 1,654 eura/l. Aktuálne ceny palív zostali pod úrovňou spred roka, benzín 95 o 3,6 %, prémiové benzíny o 3,8 %, nafta o 2,6 %.
Ceny plynov v úvode marca 2026 zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa medzitýždňovo zvýšila o 0,5 centa na 0,680 eura za liter. Skvapalnený zemný plyn (LNG) sa predával pri poklese o 3,5 centa za znížených 1,523 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) sa znížila o 0,3 centa na 1,747 eura za kilogram.
Zmeny pri alternatívnych palivách
Ekologický plyn bioLNG zdražel oproti predchádzajúcemu týždňu o desatinu centu, kilogram stál 1,783 eura. Vodík stál stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC – do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC – do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultrarýchlom nabíjaní (DC – nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 5,1 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 12,5 %, LNG o 12,4 % a nefosílny plyn bioLNG o 24,6 %.
Slováci nakupujú kanistre výrazne častejšie
Po správach o vojenskom konflikte v Iráne a problémoch s dopravou v strategickom Hormuzskom prielive sa medzi spotrebiteľmi šíri obava z výrazného rastu cien benzínu a možných problémov s dodávkami. Reakciou je zvýšený záujem o benzínové kanistre, ktoré Slováci nakupujú vo výrazne väčšej miere než napríklad českí vodiči.
Vyplýva to z dát nákupného poradcu Heureka. Ceny palív na slovenských čerpacích staniciach už prekročili hranicu 1,50 eura za liter a niektorí odborníci upozorňujú, že pri pokračujúcom napätí na globálnych trhoch môže prísť testovanie hranice dvoch eur za liter. Aj preto sa časť motoristov snaží pripraviť na možný ďalší vývoj a vytvára si zásoby benzínu.
Podľa údajov Heureky stúpol na Slovensku záujem o kategóriu benzínových kanistrov medzitýždenne až o 157 percent. V Českej republike bol nárast výrazne miernejší a dosiahol približne 102 percent. „Dáta ukazujú, že slovenskí spotrebitelia reagujú na hrozbu rastúcich cien citlivejšie než Česi,“ uviedol hovorca Heureka Group Ondřej Šveda. Podobné správanie zaznamenávajú podľa neho aj v ďalších krajinách regiónu, kde si vodiči z obavy pred výpadkami dodávok začali vytvárať domáce zásoby paliva.
Odborník vysvetľuje, prečo si ľudia vytvárajú zásoby
Vedúci odboru bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite Jozef Kraus vysvetľuje, že ide o prirodzenú reakciu na kombináciu geopolitického napätia a obáv o energetickú bezpečnosť. „Prudký záujem o kanistre nie je prejavom iracionálnej paniky, ale skôr pragmatickou snahou získať kontrolu nad situáciou. Keď ľudia vnímajú nestabilitu a očakávajú rast cien, prirodzene hľadajú spôsoby, ako si doma vytvoriť aspoň malú poistku,“ uviedol Kraus.
Podľa neho sa kanistrov benzínu v takýchto situáciách stáva symbolom určitej nezávislosti a schopnosti reagovať na výpadky dodávok. Vyššia reakcia slovenských spotrebiteľov môže zároveň naznačovať, že v čase neistoty sa viac spoliehajú na vlastné rezervy. Avšak zároveň je potrebné upozorniť na riziká spojené so skladovaním pohonných hmôt.
Moderný benzín sa nedá skladovať dlho
Moderné palivá totiž nie sú vhodné na dlhodobé uskladnenie. Súčasný benzín s označením E10 obsahuje vyšší podiel biozložiek, ktoré viažu vlhkosť, čo postupne znižuje kvalitu paliva. Jeho vlastnosti sa môžu výrazne zhoršiť už približne po troch mesiacoch skladovania. Obzvlášť citlivé sú malé spaľovacie motory v záhradnej technike, ako sú kosačky či motorové píly. V ich prípade odborníci odporúčajú neskladovať benzín dlhšie ako niekoľko týždňov, pretože zhoršené palivo môže spôsobiť poškodenie alebo upchatie karburátora.
Dôležitú úlohu zohráva aj spôsob skladovania. Benzín by mal byť uchovávaný výhradne v certifikovaných nádobách určených na pohonné hmoty. Bežné plastové fľaše môžu vplyvom chemických látok v benzíne degradovať alebo dokonca spôsobiť statický výboj. Kanistre by zároveň nemali byť vystavené priamemu slnku ani skladované v obytných priestoroch, keďže výpary z paliva sú vysokohorľavé a zároveň toxické.
Ľudia si začali robiť zásoby paliva
Napätie na energetických trhoch sa podľa zamestnancov čerpacích staníc prejavilo aj priamo v správaní vodičov. Po tom, ako vypukol konflikt na Blízkom východe, začali sa niektorí ľudia obávať nedostatku palív a využili prebiehajúce akcie na prémiové palivá.
„Prvé dni chodili vo veľkom,“ opísal pre intrez situáciu Matej, zamestnanec čerpacej stanice pri Piešťanoch. Podľa jeho slov si vodiči chodili robiť zásoby a tankovali nielen do nádrží, ale aj do kanistrov. „Chodili s bandaskami a robili si zásoby,“ dodal s tým, že záujem bol najmä počas akcií na prémiové palivá.
Podľa jeho slov však záujem výrazne klesol po tom, ako sa skončili akcie a zvýšenie cien sa prejavilo v plnej miere. „My sme mali aj akciu, ale tá skončila a my sme už teraz drahí,“ uviedol. Dnes sa podľa neho vodiči skôr sťažujú na ceny. „Čo som čítal v našej pracovnej skupine, tak už len frflú, že je draho,“ dodal.
Nahlásiť chybu v článku