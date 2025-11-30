Už o pár dní vám na účte pristanú stovky eur: V takejto výške bude 13. dôchodok, nepríde však všetkým. Táto skupina musí čakať

O pár dní prídu na účty 13. dôchodky.

Už o niekoľko dní dostanú dôchodcovia svoj 13. dôchodok. Ide o decembrovú dávku, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca automaticky a bez potreby podania žiadosti. Pre rok 2025 už potvrdila presné sumy aj pravidlá, podľa ktorých bude dávka určená.

Sociálna poisťovňa informovala, že nárok vzniká každému, komu sa v decembri 2025 vypláca starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský alebo sociálny dôchodok. Nárok je automatický, bez administratívnych úkonov.

Výšky 13. dôchodkov sú rozdielne, najvyššia suma presiahne 660 eur

Výpočet pre rok 2025 vychádza z priemerných mesačných dôchodkov za rok 2024. Ak je priemerná suma nižšia ako 300 eur, poberateľ dostane garantovaných 300 eur. Najvyššiu sumu 667,30 eura dostanú poberatelia starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Invalidní dôchodcovia do 70 percent dostanú 301,40 eura a invalidní nad 70 percent spolu so sociálnym dôchodkom 548,50 eura. Vdovský dôchodok bude vo výške 363,20 eura. Vdovecký dôchodok predstavuje 300,10 eura a sirotský dôchodok 300 eur ako garantované minimum.

Čiastkové dôchodky sa rátajú podľa rokov poistenia na Slovensku

Pri dôchodkoch, na ktorých určenie sa použili aj roky poistenia v zahraničí, sa suma upravuje koeficientom podľa toho, koľko rokov poistenia bolo získaných na Slovensku. Ak má poistenec 2 580 dní poistenia, teda 7,0685 roka, jeho 13. dôchodok bude 471,70 eura.

Trinásty dôchodok bude vyplatený o pár dní v rámci decembrových termínov. Dôchodcovia ho dostanú rovnakým spôsobom ako svoju bežnú dávku, či už ide o účet v banke, hotovosť na pošte alebo hromadný poukaz v zariadeniach sociálnych služieb. Písomné rozhodnutie dostanú iba tí, ktorým bude vyplatená suma nižšia ako 667,30 eura.

Foto: Pexels

Pri výplate do cudziny platí, že pri mesačnom poukazovaní vopred bude dávka vyplatená v decembri. Pri trojmesačných intervaloch príde až v deň splatnosti poslednej štvrťročnej platby, teda v januári 2026.

Ak má poberateľ nárok na viac typov 13. dôchodkov, vyplatí sa len jeden a vždy ten najvyšší. Dávka tiež nepatrí k dôchodku manželky.

Zmrazenie 13. dôchodkov na tri roky

Ako pripomína STVR, vláda zároveň rozhodla, že 13. dôchodky zostanú najbližšie tri roky na rovnakej úrovni. Ich valorizácia bola pozastavená v rámci tretieho konsolidačného balíka.

Minister financií Ladislav Kamenický k tomu uviedol, že „valorizáciu chceme zmraziť na tri roky. To znamená na rok 2026, 2027 a 2028, čiže dôchodcovia každý rok v nasledovných troch rokoch dostanú 667,3 eura ako 13. dôchodok“. Rozhodnutie komentovala aj prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová, podľa ktorej by mnohí seniori ocenili skôr priebežné zvyšovanie mesačného príjmu.

Ako vysvetlila, „jedna vec čo počúvame od starších ľudí, oni by prijali nie 13. dôchodok pred Vianocami, ale aby dostávali pravidelne mesačne vyšší príjem. Pred Vianocami to minú skôr, ani nie tak pre seba, ako pre vnúčatá“.

Od januára sa všetky dôchodky automaticky zvýšia o 3,7 percenta.

Hoci väčšina ľudí dostane vyplatený trinásty dôchodok už v decembri, existuje skupina seniorov, ktorá si naň bude musieť počkať. Týka sa to tých, ktorí zvažujú predčasný dôchodok. Ak si totiž podajú žiadosť už v decembri, vznikne im nárok na 13. dôchodok už za rok 2025, hoci realisticky začnú poberať dôchodok až v roku 2026. Viac sa dočítate v našom staršom článku.

