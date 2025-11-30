Sánkovanie vo Vysokých Tatrách sa skončilo nešťastne. Po náraze do stromu museli chlapcovi pomáhať horskí záchranári

Horskí záchranári v nedeľu dopoludnia pomáhali 17-ročnému chlapcovi, ktorý pri sánkovaní z Hrebienka vo Vysokých Tatrách narazil do stromu. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Mladíkovi išli na pomoc traja horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. „Po príchode na miesto sánkara vyšetrili, ošetrili a pomocou terénneho vozidla HZS transportovali do Starého Smokovca,“ uvádza horská služba s tým, že následne ho odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.
Odporúčané články
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku