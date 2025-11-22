Niektorí si budú musieť na trináste dôchodky počkať. Peniaze sa im môžu omeškať až o dva mesiace

Nárok na 13. dôchodok majú zároveň všetci, ktorí majú nárok aj na riadny dôchodok. Vypláca sa ako priemerná mesačná suma jednotlivých druhov dôchodkov, čiže starobní a predčasní starobní dôchodcovia dostanú najviac a naopak tí, ktorí poberajú pozostalostný dôchodok, dostanú najmenej.
Hoci sú sumy 13. dôchodkov na najbližšie roky zmrazené a nebudú sa zvyšovať, dôchodcovia sa nemusia báť, že by o ne úplne prišli. Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2025 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2025 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Vypláca sa tak automaticky a netreba oň žiadať.
Kde je háčik?
Hoci väčšina ľudí dostane vyplatený trinásty dôchodok už v decembri, existuje skupina seniorov, ktorá si naň bude musieť počkať. Týka sa to tých, ktorí zvažujú predčasný dôchodok. Ak si totiž podajú žiadosť už v decembri, vznikne im nárok na 13. dôchodok už za rok 2025, hoci realisticky začnú poberať dôchodok až v roku 2026.
„Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa. Na vybavenie žiadosti a rozhodnutí o dôchodku má pritom Sociálna poisťovňa lehotu až 60 dní. To znamená, že ak seniori začnú poberať predčasný dôchodok niekedy vo februári, spätne im bude vyplatený dôchodok za január a december, teda od dňa nároku a spolu s decembrovým dostanú aj 13. dôchodok.
„V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje,“ dodáva poisťovňa. Aj v takomto prípade však platí, že sa všetky sumy, na ktoré vznikol seniorovi nárok, vyplatia spätne a o žiadne peniaze nepríde, len si na ne bude musieť počkať.
