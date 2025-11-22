Niektorí si budú musieť na trináste dôchodky počkať. Peniaze sa im môžu omeškať až o dva mesiace

Foto: Pexels / TASR - Štefan Puškáš

Dana Kleinová
Dôchodky
Vyplatia sa im totiž spätne.

Nárok na 13. dôchodok majú zároveň všetci, ktorí majú nárok aj na riadny dôchodok. Vypláca sa ako priemerná mesačná suma jednotlivých druhov dôchodkov, čiže starobní a predčasní starobní dôchodcovia dostanú najviac a naopak tí, ktorí poberajú pozostalostný dôchodok, dostanú najmenej.

Hoci sú sumy 13. dôchodkov na najbližšie roky zmrazené a nebudú sa zvyšovať, dôchodcovia sa nemusia báť, že by o ne úplne prišli. Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2025 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2025 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Vypláca sa tak automaticky a netreba oň žiadať.

Kde je háčik?

Hoci väčšina ľudí dostane vyplatený trinásty dôchodok už v decembri, existuje skupina seniorov, ktorá si naň bude musieť počkať. Týka sa to tých, ktorí zvažujú predčasný dôchodok. Ak si totiž podajú žiadosť už v decembri, vznikne im nárok na 13. dôchodok už za rok 2025, hoci realisticky začnú poberať dôchodok až v roku 2026.

„Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa. Na vybavenie žiadosti a rozhodnutí o dôchodku má pritom Sociálna poisťovňa lehotu až 60 dní. To znamená, že ak seniori začnú poberať predčasný dôchodok niekedy vo februári, spätne im bude vyplatený dôchodok za január a december, teda od dňa nároku a spolu s decembrovým dostanú aj 13. dôchodok.

„V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje,“ dodáva poisťovňa. Aj v takomto prípade však platí, že sa všetky sumy, na ktoré vznikol seniorovi nárok, vyplatia spätne a o žiadne peniaze nepríde, len si na ne bude musieť počkať.

