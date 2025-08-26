Uviazal ho reťazou a nechal zomierať bez jedla a vody: Slovenský čuvač prežil len vďaka polícii, na krku mal hlboké rany

Sudca Okresného súdu Poprad uznal za vinného a odsúdil 41-ročného muža z obce Ihľany v okrese Kežmarok za prečin týrania zvierat. Odsúdenému uložil trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov.
Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek. Prípad týrania je ešte z minulého roka.
„Muž dlhodobo držal psa plemena slovenský čuvač uviazaného masívnou oceľovou reťazou, ktorú mu pripevnil okolo krku tak, že zvieraťu spôsoboval bolesť a utrpenie. Reťaz psovi postupne spôsobila hlboké tržné rany a poškodenie svalstva. Následne sa ho pokúsil zbaviť tým, že ho odviezol na odstavnú plochu pri obci Bušovce a ponechal tam bez jedla a vody,“ priblížil hovorca.
Policajti psa zachránili a páchateľa usvedčili
Vlani v marci psa našla hliadka obvodného oddelenia PZ Spišská Belá, ktorá zabezpečila jeho okamžité prevezenie na veterinárnu kliniku. Vďaka profesionálnej práci policajtov z enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ sa podarilo páchateľa vypátrať a usvedčiť, a to aj napriek tomu, že pes nebol označený čipom.
Polícia pripomína, že akýkoľvek bezdôvodný zásah vedúci k zraneniu, usmrteniu alebo zbaveniu sa zvieraťa je protiprávny a v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti. „Takéto konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin týrania zvierat,“ uzavrel Hájek.
