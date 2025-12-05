Utekajte do kina na novú českú komédiu: Natáčala sa aj v Nepále, nebolo to jednoduché. Má ale slušné hodnotenie

Sľubuje romantiku, dobrodružstvo a zábavu.

Neviete, čo s víkendom? Zájdite si do kina na skvelý nový český film, ktorý vás prenesie do drsných horských podmienok. Herci a štáb prezradili, že natáčanie nebolo vôbec jednoduché. 

Včera mala v slovenských kinách premiéru nová česká komédia s názvom Na horách od režiséra Rudolfa Havlíka, ktorá spája humor, emóciu a rešpekt k horskej prírode, ktorá tu však nevystupuje iba ako kulisa, ale ako živý prvok formujúci celé dianie. Snímka už stihla na filmovom portáli ČSFD od divákov získať pomerne slušné hodnotenie65 %.

Prepája komédiu, romantiku aj dobrodružstvo

Príbeh sleduje Luciu, mladú ženu z mesta, ktorá po smrti muža, o ktorom celý život len matne tušila, že je jej biologickým otcom, zdedí osamelú horskú chatu. Očakáva prázdne dedičstvo a rýchle vybavenie formalít, no realita ju prekvapí hneď po príchode do hôr. V chate už totiž dávno niekto žije – horský záchranár Matej so svojím verným psom Bedřichom a partia kolegov, ktorí z objektu urobili ubytovňu pre školské výlety.

Lucia sa tak ocitne v drsnom, ale krásnom svete, ktorý je od jej mestského života na míle vzdialený. Musí sa popasovať nielen s nečakanými obyvateľmi svojho dedičstva, ale aj s Matejovou ironickou povahou a režimom, ktorý tu všetci berú ako samozrejmosť.

Postupne sa však ukazuje, že Lucia sem neprišla len uzavrieť jednu životnú kapitolu. Hory, miestni ľudia a Matejovo nečakané čaro ju prinútia spomaliť, zmeniť pohľad na vlastné priority a prijať výzvy, pred ktorými dovtedy utekala. V prostredí, kde je počasie nevyspytateľnejšie než medziľudské vzťahy, sa rodí dôvera a medzi Luciou a Matejom prerastá prvotná nevraživosť do blízkosti, ktorá bude možno iba začiatkom.

Foto: Bontonfilm

Natáčanie prebiehalo aj v Nepále

Snímka sa natáčala nielen v českých Krkonošiach, ale aj v nepálskom údolí Gompa vo výške 4 400 m n. m., čo posilnilo jej dobrodružný charakter, ako uvádza tlačová správa.

Menšie roly dokonca stvárnili skutoční členovia Horskej služby Krkonoše. Okrem toho, že počas nakrúcania fungovali ako poradcovia, filmu pridali na skutočnosti a vážnosti tam, kde to bolo potrebné.

Natáčanie v drsných podmienkach hôr hercov aj štáb poriadne potrápilo. V najvyšších českých horách sa totiž nedá spoľahnúť na počasie, pretože je veľmi premenlivé. Sneh niekoľkokrát napadol vo chvíli, keď sa to najmenej hodilo. Drsné horské podmienky tak spoznali na vlastnej koži a nemuseli ich svojím hraním predstierať.

