Pozrite si novú českú komédiu už dnes na vašej obrazovke: Čakali sme na ňu 11 rokov. Tento príbeh určite poznáte

Konečne sme sa dočkali. Po 11 rokoch tu máme pokračovanie legendárnej českej komédie s Jiřím Mádlom, ktorá vás vráti do detstva.
Na Netflix dnes dorazila nová česká komédia Džob od režiséra Tomáša Vorla, ktorá spája humor pouličného umenia s realitou tridsiatnikov, čo už dávno nie sú chlapci z ulice, ale ešte úplne nevyrástli. Vorel je známy tým, že jeho filmy dýchajú autenticitou a vtipom, ktorý má horkosladkú príchuť.
Pokračovania sme sa dočkali po 11 rokoch
Príbeh sleduje dvoch kamarátov, ktorí sa poznajú už od gymnázia. Jeden sa usadil, má rodinu, prácu v korporáte a naplánovaný život. Druhý sa však stále drží svojich umeleckých snov a pretláča sa reklamnými zákazkami. Na prvý pohľad žijú úplne odlišné životy, no stále ich spája spoločná vášeň pre grafity. A práve tá sa stane motorom aj pre ich nové dobrodružstvá, konflikty a možno aj zmierenia.
Môžete sa tešiť na 87 minút nabitých situačným humorom, ironickými dialógmi a drámou a na známych českých hercov Jiřího Mádla a Tomáša Vorla (mladšieho). O hudbu sa postarali Yzomandias a Ladislav Zensor, takže môžete očakávať moderný a mestský zvuk.
Džob je pokračovaním legendárnej komédie Gympl z roku 2007 a komédie Vejška z roku 2014.
Má hodnotenie 56 %
Snímka mala premiéru v slovenských kinách 14. augusta 2025, pričom zarobila viac ako 150-tisíc eur, na domácom trhu však zarobila až 2 milióny eur.
Na filmovom portáli ČSFD jej diváci udelili hodnotenie 56 %. Tvrdia, že prvé dve časti sú oveľa lepšie. Dokonca kritizujú, že novej komédii chýba humor.
Nahlásiť chybu v článku