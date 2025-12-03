Pozrite si novú českú komédiu už dnes na vašej obrazovke: Čakali sme na ňu 11 rokov. Tento príbeh určite poznáte

Foto: Continental film

Klaudia Oselská
Tip na film
Diváci však tvrdia, že jej chýba humor.

Konečne sme sa dočkali. Po 11 rokoch tu máme pokračovanie legendárnej českej komédie s Jiřím Mádlom, ktorá vás vráti do detstva. 

Na Netflix dnes dorazila nová česká komédia Džob od režiséra Tomáša Vorla, ktorá spája humor pouličného umenia s realitou tridsiatnikov, čo už dávno nie sú chlapci z ulice, ale ešte úplne nevyrástli. Vorel je známy tým, že jeho filmy dýchajú autenticitou a vtipom, ktorý má horkosladkú príchuť.

Pokračovania sme sa dočkali po 11 rokoch

Príbeh sleduje dvoch kamarátov, ktorí sa poznajú už od gymnázia. Jeden sa usadil, má rodinu, prácu v korporáte a naplánovaný život. Druhý sa však stále drží svojich umeleckých snov a pretláča sa reklamnými zákazkami. Na prvý pohľad žijú úplne odlišné životy, no stále ich spája spoločná vášeň pre grafity. A práve tá sa stane motorom aj pre ich nové dobrodružstvá, konflikty a možno aj zmierenia.

Môžete sa tešiť na 87 minút nabitých situačným humorom, ironickými dialógmi a drámou a na známych českých hercov Jiřího Mádla a Tomáša Vorla (mladšieho). O hudbu sa postarali Yzomandias a Ladislav Zensor, takže môžete očakávať moderný a mestský zvuk.

Džob je pokračovaním legendárnej komédie Gympl z roku 2007 a komédie Vejška z roku 2014.

Foto: Profimedia

Má hodnotenie 56 %

Snímka mala premiéru v slovenských kinách 14. augusta 2025, pričom zarobila viac ako 150-tisíc eur, na domácom trhu však zarobila2 milióny eur.

Na filmovom portáli ČSFD jej diváci udelili hodnotenie 56 %. Tvrdia, že prvé dve časti sú oveľa lepšie. Dokonca kritizujú, že novej komédii chýba humor.

