Úspech v Bruseli: Slovensku odklepli ďalšie milióny z Plánu obnovy, celková suma sa pohybuje v miliardách eur

Ilustračná foto: Pexels

Dana Kleinová
TASR
Po vyplatení siedmej žiadosti bude mať Slovensko z Plánu obnovy k dispozícii už viac ako 5,2 miliardy eur.

Hospodársky a finančný výbor (EFC) Rady EÚ schválil stanovisko k siedmej žiadosti Slovenska o platbu z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej hodnote 761 miliónov eur (658 miliónov eur v čistom vyjadrení). Výbor potvrdil predbežné hodnotenie Európskej komisie (EK), podľa ktorého Slovensko splnilo 17 z 18 stanovených míľnikov a cieľov. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Toto rozhodnutie je podľa ÚPPV jasným dôkazom, že mechanizmy Plánu obnovy fungujú a že Slovensko napreduje v plnení dohodnutých cieľov. Siedma žiadosť zahŕňa konkrétne investície a reformy s priamym dosahom na ľudí.

peniaze
Ilustračná foto: Pexels

Slovensko dostane viac než 5 miliárd

Slovensko popritom intenzívne rokuje s EK o uvoľnení finančných prostriedkov zo 6. žiadosti o platbu. Predmetom rokovaní sú aj otázky súvisiace so zmenou legislatívy o Úrade na ochranu oznamovateľov.

Tomáš Drucker (Hlas-SD), minister školstva poverený vedením ÚPPV pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, o ďalšom postupe rokoval v Bruseli so šéfkou DG REFORM Céline Gauer. Obe strany vyjadrili spoločný záujem na dobrých a korektných vzťahoch, ako aj na vzájomnom porozumení svojich potrieb a záväzkov. Rokovania prebehli konštruktívne a profesionálne.

„Našou prioritou je, aby Slovensko získalo všetky prostriedky, na ktoré má nárok. Rokovania boli vecné, profesionálne a v duchu spoločného záujmu nájsť riešenie. Mal som z nich dobrý pocit. Schválenie siedmej žiadosti je zároveň potvrdením, že procesy fungujú a že napredujeme,“ uviedol Drucker.

Po vyplatení siedmej žiadosti bude mať Slovensko z Plánu obnovy k dispozícii už viac ako 5,2 miliardy eur.

