Až 93 % Slovákov žije vo vlastnom: Sme druhí najlepší v celej EÚ, naše bývanie má však jeden veľký háčik

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
TASR
Paradoxne, v otázke priestoru na bývanie sú Slováci na opačnom konci rebríčka kvality bývania.

Vo vlastnom byte či dome žije 93 % Slovákov, čo je druhý najvyšší podiel v celej Európskej únii po Rumunsku. Slovensko v tomto ukazovateli výrazne prevyšuje európsky priemer na úrovni 68 %. Naopak, nájomné bývanie na Slovensku má podiel len necelých 7 %, zatiaľ čo v Nemecku či Rakúsku býva v nájme viac než polovica obyvateľov. Informoval o tom v utorok realitný portál Nehnuteľnosti.sk s odvolaním na údaje Eurostatu.

Paradoxne, v otázke priestoru na bývanie sú Slováci na opačnom konci rebríčka kvality bývania. Na každého pripadá len 1,1 izby, čo je najmenej z celej EÚ spolu s Rumunskom. Navyše Slováci patria s priemerom 3,1 člena na domácnosť zároveň medzi krajiny s najvyšším počtom členov na byt. V porovnaní so severskými krajinami či Nemeckom, kde pod jednou strechou žijú zvyčajne len dve osoby, žijú Slováci v podstatne tesnejších podmienkach na hranici štandardu.

Foto: Unsplash

Pod jednou strechou žije nadpriemerný počet ľudí

„Prvenstvo vo vlastníctve automaticky neznamená vyššiu kvalitu bývania. Za tým, že pod jednou strechou žije nadpriemerný počet ľudí, vidím dva dôvody. Mladí Slováci sú nútení dlhšie bývať u rodičov, pretože osamostatnenie je pre nich finančne čoraz náročnejšie,“ uviedol analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský. Podľa neho na Slovensku je tiež stále bežné viacgeneračné bývanie, kde okrem rodičov a detí bývajú s nimi v jednej domácnosti aj starí rodičia.

Dáta Eurostatu potvrdzujú, že bývanie sa na Slovensku stáva čoraz väčšou finančnou záťažou. Kým do roku 2014 rástli ceny nehnuteľností podobne, respektíve pomalšie než je európsky priemer, od roku 2015 miera zdražovania u nás prevyšuje aj mnohé vyspelé ekonomiky západoeurópskych krajín, čo zvyšuje tlak na dostupnosť bývania. Ceny na Slovensku sa medzi rokmi 2015 až 2024 zvýšili o 81,7 %, zatiaľ čo v celej EÚ o 53,4 %.

„Dopyt v najväčších mestách dlhodobo naráža na slabú ponuku – nové projekty pribúdajú pomaly, povoľovanie trvá roky a do cien sa premietajú aj vyššie stavebné náklady. Zároveň stále dobiehame európsku úroveň z nižšej základne, čo sa prejavuje výraznejším rastom cien,“ dodal Pružinský.

Podobný trend je možné sledovať aj pri nájomnom bývaní, kde tempo rastu cien nájmov na Slovensku od roku 2023 prevyšuje priemer zdražovania v EÚ.

