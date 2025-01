Úrad vlády SR nepotvrdil ani nevyvrátil informáciu o februárovej návšteve Donalda Trumpa na Slovensku

Úrad vlády (ÚV) SR nepotvrdil ani nevyvrátil informáciu o februárovej návšteve novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na Slovensku. Vyplýva to z vyjadrení úradu pre TASR.

O tom, že by mal Trump navštíviť Slovensko, informoval bývalý český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek na CNN Prima NEWS. Ako uviedol, nie je to ešte oficiálne, ale vie to „bezpečne“. Informácie podľa jeho slov unikajú z ÚV SR.