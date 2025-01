Do Bratislavy by mal už čoskoro zavítať Donald Trump: Slovensko sa má pripravovať na jeho návštevu

Do Bratislavy by mal už o pár týždňov zavítať novozvolený americký prezident Donald Trump. Nie je to ale ešte oficiálne.

To, že sa Slovensko chystá na februárovú návštevu Trumpa, prezradil vo vysielaní CNN Prima News bývalý český minister zahraničia Lubomír Zaorálek (SOCDEM). Informácie podľa neho unikajú zo slovenského Úradu vlády. „Hovorím to s tým rizikom, že to ešte nie je oficiálne, ale viem to bezpečne,“ povedal.

Premiéra Roberta Fica s Trumpom podľa Zaorálka spája dôležitá vec – ich osobné vzťahy k Ukrajine a negatívny pohľad na prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Veľký zárez“

Cyril Svoboda, taktiež bývalý šéf českej diplomacie spomenul, že by takáto akcia v prípade jej úspechu znamenala pre Slovákov „veľký zárez“. Podľa všetkého by sa mala návšteva uskutočniť vo februári. Fakt, že sa návšteva pripravuje, podľa Svobodu ešte nemusí nič znamenať.