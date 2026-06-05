Viacerým Slovákom prestane fungovať televízia aj rádio: Veľké odstávky sú plánované v mnohých lokalitách

Televízny vysielač a ovládač.

Ilustračná foto: Pxhere/Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Odstávky ovplyvnia DVB-T, FM rádio, digitálne rádio DAB+ aj satelitnú distribúciu.

Niektorí Slováci sa musia v júni pripraviť na výpadky televízie a rádia. Spoločnosť Towercom totiž naplánovala desiatky odstávok vysielačov po celej krajine. Budú sa teda týkať len vysielania cez anténu. Zákazníci so satelitmi, s káblovou či s internetovou televíziou môžu zostať pokojní.

Odstávky ovplyvnia DVB-T, FM rádio, digitálne rádio DAB+ aj satelitnú distribúciu. Všimol si to portál Techbyte na základe zverejnených informácií. Najväčšie odstávky sa v júni podľa webu očakávajú na Orave a vysielača Námestovo – Magurka, kde sa to bude týkať všetkých multiplexov.

Výpadky možno čakať najmä v týchto lokalitách:

  • Ružomberok – Úložisko: 4. júna od 00.00 do 06.00 vypadne DVB-T, od 01.00 do 06.00 aj FM a DAB+
  • Bralová skala – Sklené: 9. júna od 00.00 do 06.00 vypadnú všetky DVB-T multiplexy
  • Snina – Magurica: 9. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 aj FM programy
  • Borský Mikuláš – Dubník: 16. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 FM a DAB+
  • Brezno – Skalka: 16. júna od 00.00 do 06.00 vypadnú multiplexy MUX 1, MUX 2 a MUX 3
  • Prešov – TVp: 16. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 FM programy Devín, Rádio_FM a Vlna
  • Trenčín – Nad oborou: 22. júna od 10.00 do 18.00 vypadne FM vysielanie a DAB+
  • Banská Bystrica – Laskomer: 23. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 FM a DAB+
  • Bardejov – Magura: 25. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 FM stanice Slovensko, Devín, Rádio_FM a Europa 2
  • Kapušany, Spišská Stará Ves a Ždiar: 25. júna od 00.00 do 06.00 vypadnú DVB-T multiplexy MUX 2 a MUX 3

Čo Slováci počúvajú a sledujú

Počúvanie rádia je pritom stále populárne, a to najmä v autách. Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva Rádio Expres, ktoré si naladilo 28,4 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu Radioprojekt od spoločnosti Median SK.

Televízny vysielač.
Ilustračná foto: Pxhere

Druhým najpočúvanejším je Fun rádio s 20,7 percenta poslucháčov. Na treťom mieste je Rádio Europa 2 s počúvanosťou 18,7 percenta. Rádio Slovensko dosiahlo 18,2 percenta a Rádio Vlna 15,1 percenta. Nasledujú Rádio Melody s 13,7 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 8,4 percenta poslucháčov.

Najväčší podiel na trhu patrí takisto Rádiu Expres s 21,6 percenta. Nasleduje Fun rádio s hodnotou 14,9 percenta a Rádio Slovensko so 14,6 percenta. Rádio Vlna má podiel 12,2 percenta a Rádio Europa 2 podiel 11,9 percenta. Podiel 10,1 percenta má Rádio Melody a 3,4 percenta Rádio Regina. Ostatným rozhlasovým staniciam patrí 11,4-percentný podiel na trhu.

Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 80,5 percenta, čo je 3 560 000 poslucháčov vo veku 14 – 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2,2 milióna ľudí (49,8 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio takmer hodinu a 25 minút. Každý poslucháč počúva rádio priemerne dve hodiny a 50 minút. Zverejnené výsledky zbierali od 2. februára do 26. apríla. Prieskum bol realizovaný na vzorke 3050 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.

Čo sa týka televízií, tam kraľuje Markíza so sledovanosťou 30,1 percenta. Za ňou nasleduje Joj s 24,9 percenta. Jednotka sa umiestnila tretia s 19,8 percenta. „Sumárna sledovanosť všetkých televízií v parametri ‚sledovali včera‘ je 71,8 percenta, čo predstavuje viac ako 3,1 milióna divákov,“ uviedli autori výskumu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Úžasná Zapletalová opäť vyhrala a potešila Slovensko: Prekonáva jeden rekord za druhým

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac