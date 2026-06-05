Viacerým Slovákom prestane fungovať televízia aj rádio: Veľké odstávky sú plánované v mnohých lokalitách

Niektorí Slováci sa musia v júni pripraviť na výpadky televízie a rádia. Spoločnosť Towercom totiž naplánovala desiatky odstávok vysielačov po celej krajine. Budú sa teda týkať len vysielania cez anténu. Zákazníci so satelitmi, s káblovou či s internetovou televíziou môžu zostať pokojní.
Odstávky ovplyvnia DVB-T, FM rádio, digitálne rádio DAB+ aj satelitnú distribúciu. Všimol si to portál Techbyte na základe zverejnených informácií. Najväčšie odstávky sa v júni podľa webu očakávajú na Orave a vysielača Námestovo – Magurka, kde sa to bude týkať všetkých multiplexov.
Výpadky možno čakať najmä v týchto lokalitách:
- Ružomberok – Úložisko: 4. júna od 00.00 do 06.00 vypadne DVB-T, od 01.00 do 06.00 aj FM a DAB+
- Bralová skala – Sklené: 9. júna od 00.00 do 06.00 vypadnú všetky DVB-T multiplexy
- Snina – Magurica: 9. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 aj FM programy
- Borský Mikuláš – Dubník: 16. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 FM a DAB+
- Brezno – Skalka: 16. júna od 00.00 do 06.00 vypadnú multiplexy MUX 1, MUX 2 a MUX 3
- Prešov – TVp: 16. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 FM programy Devín, Rádio_FM a Vlna
- Trenčín – Nad oborou: 22. júna od 10.00 do 18.00 vypadne FM vysielanie a DAB+
- Banská Bystrica – Laskomer: 23. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 FM a DAB+
- Bardejov – Magura: 25. júna od 00.00 do 06.00 DVB-T, od 01.00 do 06.00 FM stanice Slovensko, Devín, Rádio_FM a Europa 2
- Kapušany, Spišská Stará Ves a Ždiar: 25. júna od 00.00 do 06.00 vypadnú DVB-T multiplexy MUX 2 a MUX 3
Čo Slováci počúvajú a sledujú
Počúvanie rádia je pritom stále populárne, a to najmä v autách. Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva Rádio Expres, ktoré si naladilo 28,4 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu Radioprojekt od spoločnosti Median SK.
Druhým najpočúvanejším je Fun rádio s 20,7 percenta poslucháčov. Na treťom mieste je Rádio Europa 2 s počúvanosťou 18,7 percenta. Rádio Slovensko dosiahlo 18,2 percenta a Rádio Vlna 15,1 percenta. Nasledujú Rádio Melody s 13,7 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 8,4 percenta poslucháčov.
Najväčší podiel na trhu patrí takisto Rádiu Expres s 21,6 percenta. Nasleduje Fun rádio s hodnotou 14,9 percenta a Rádio Slovensko so 14,6 percenta. Rádio Vlna má podiel 12,2 percenta a Rádio Europa 2 podiel 11,9 percenta. Podiel 10,1 percenta má Rádio Melody a 3,4 percenta Rádio Regina. Ostatným rozhlasovým staniciam patrí 11,4-percentný podiel na trhu.
Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 80,5 percenta, čo je 3 560 000 poslucháčov vo veku 14 – 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2,2 milióna ľudí (49,8 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio takmer hodinu a 25 minút. Každý poslucháč počúva rádio priemerne dve hodiny a 50 minút. Zverejnené výsledky zbierali od 2. februára do 26. apríla. Prieskum bol realizovaný na vzorke 3050 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.
Čo sa týka televízií, tam kraľuje Markíza so sledovanosťou 30,1 percenta. Za ňou nasleduje Joj s 24,9 percenta. Jednotka sa umiestnila tretia s 19,8 percenta. „Sumárna sledovanosť všetkých televízií v parametri ‚sledovali včera‘ je 71,8 percenta, čo predstavuje viac ako 3,1 milióna divákov,“ uviedli autori výskumu.
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