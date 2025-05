Úprimné slová herca zo Sľubu, ktoré mnohých prekvapia. Keď sa videl prvýkrát v seriáli, s týmto nebol spokojný

Jeden z posledných seriálových počinov Markízy, ktorý sa odohráva v 80. rokoch, priniesol viacerých ostrieľaných hercov. Aj oni sú dôvodom, prečo si televízni diváci Sľub tak obľúbili. Na pľaci sa objavuje tiež nová tvár, ktorá ozvláštnila dej seriálu. Skromný mladý muž, o ktorom budeme ešte veľa počuť, stvárňuje rebelanta a hoci sa mu tým splnilo to, čo si zaumienil, je ešte len na začiatku. Nie je totiž úplne spokojný so svojím hereckým výkonom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Vyzerá to tak, že predstaviteľ seriálového Roba Hanúska v seriáli Sľub stojí nohami pevne na zemi. Napriek tomu, že v projekte účinkuje po boku takých zvučných mien ako Gabika Dzúriková a Dušan Cinkota, sláva mu zjavne nestúpla do hlavy, keďže svoj výkon vie triezvo ohodnotiť a nechýba mu sebakritika, ako prezradil v rozhovore pre Topky.

Pri hraní sa začína konečne uvoľňovať

Do seriálu sa Kristián Macháček dostal vďaka kastingu, ktorým úspešne prešiel a prischla mu herecká úloha mladého maturanta. Cestu do seriálu ohodnotil za „peknú náhodu“, keďže vyštudoval strednú obchodnú akadémiu a hoci je veľmi rád za takúto príležitosť, hercom nechcel byť od malička.

„Bolo to skôr zapríčinené inými vecami spred dvoch rokov. Dovtedy som nad tým nerozmýšľal, ale niečo sa vo mne zlomilo – a pred dvomi rokmi som chcel. A teraz sa mi to splnilo,“ vyšiel s pravdou von mladý muž, odkedy sníval o profesii herca.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Rola v seriáli očividne musí byť preňho výzvou, keďže ide o jeho prvú hereckú skúsenosť. Odrazu sa ocitol pred kamerami po boku skúsených a známych hercov, ktorí ho učia. „Je to skvelé, sú to skvelí učitelia, všetci mi veľmi pomáhajú. Dušan Cinkota a Gabika Dzuríková, čo sú moji seriáloví rodičia, mi veľmi pomáhajú, opravujú moje chyby a cítim, že sa začínam uvoľňovať,“ uviedol s nadšením Kristián, ktorý sa zatiaľ ešte nenazýva hercom.

Keď sa videl na veľkom plátne, ovládli ho emócie a nechýbali kritické slová. „Na seba som mal trošku výhrady, na svoje herectvo – tým, že to je prvá úloha a videl som sa prvýkrát v kine na veľkom plátne, tak bol to zvláštny pocit,“ priznal Kristián, ktorý sa vie vcítiť do kože seriálového Roba.

Je v súkromí rovnaký ako Robo?