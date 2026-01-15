Umiestnil sa v rebríčku najlepších hororov. Pozriete si ho za jeden večer. Je poriadne napínavý

Máte chuť pozrieť si niečo, pri čom sa od strachu a napätia nebudete vedieť ani nadýchnuť? Máme pre vás skvelý tip na jeden z najlepších hororov minulého roka, ktorý vznikol na základe počítačovej hry s rovnomenným názvom.
Horor Until Dawn sa dokonca objavil vo viacerých rebríčkoch najlepších hororov z roku 2025, aj napriek tomu, že na filmovom portáli ČSFD získal hodnotenie len 55 %. Na Rotten Tomatoes mu však svieti o čosi vyššie číslo – 66 %.
Musia zostať nažive, kým čas beží
Skupina piatich priateľov sa ocitne v starom opustenom dome uprostred lesa, ďaleko od všetkého, odkiaľ niet úniku. Po zotmení ich prenasledujú desivé príšery, ktoré ich postupne jedného po druhom vraždia násilnou smrťou. Smrť ich však nečaká, opäť sa prebudia a musia čeliť ďalším hrôzam znovu. Postupne zistia, že každú noc sa im spustí čas, počas ktorého ich príšery napádajú, ak však zvládnu nezomrieť, kým čas vyprší, vyslobodia sa.
Recenzie divákov sú pozitívne aj negatívne
Ako už bolo spomenuté, horor vznikol podľa hernej predlohy, podľa divákov sa však dej filmu od hry výrazne líši. Niektorí to síce kritizujú, ale ďalší tvrdia, že to vôbec neprekáža a snímku si užili.
„Po dlhšej dobe som videl horor, ktorý má nejaký nápad. Aj keď je zmiešaný z viacerých tém, funguje to, divák je stále v napätí, čo sa stane ďalej.“
„Film je spracovaný skvele. Poteší hráčov aj „nehráčov“.“
„Ako komédia to funguje lepšie ako horor.“
„Ako herný nadšenec ma film zaujímal, ale tentoraz som, bohužiaľ, trpel nudou.“
Horor si môžete pozrieť na streamovacích platformách HBO MAX a Apple TV+.
