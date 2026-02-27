Ukrajina zasiahla kľúčové zásoby: Horia ropné sklady na okupovanom území

Foto: X/@Exilenova_plus

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina zasiahla sklad v Luhansku.

Ukrajinská armáda v noci na piatok zasiahla ropný sklad v Luhansku, administratívnom centre rovnomennej oblasti na východe Ukrajiny, ktorá je takmer úplne pod kontrolou ruských jednotiek. Na platforme Telegram o tom informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, napísal na svojom webe denník Le Monde citovaný TASR.

„Zaznamenaný bol rozsiahly požiar. Rozsah škôd sa v súčasnosti vyhodnocuje,“ uviedol štáb. Podľa ukrajinského velenia boli terčom nočných ukrajinských útokov aj ďalšie sklady pohonných hmôt a mazív v blízkosti miest Mariupol, Novotorecke a Koptevo v Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti.

Rusi sa snažia znovu dobyť Kupiansk

Zasiahnuté bolo údajne aj stanovište na riadenie dronov v okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Medzičasom ukrajinské úrady aktualizovali bilanciu ruských nočných útokov v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, kde si útok dronu na neďalekú obec Pidserednije vyžiadal životy dvoch ľudí – muža a ženy. Ďalšia osoba utrpela zranenia.

Ruské jednotky sa v tejto oblasti v poslednom období snažia znovu dobyť mesto Kupiansk, ktoré Moskva obsadila v roku 2022, no ukrajinské jednotky ho neskôr získali späť.

