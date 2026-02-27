Ukrajina zasiahla kľúčové zásoby: Horia ropné sklady na okupovanom území

Ukrajinská armáda v noci na piatok zasiahla ropný sklad v Luhansku, administratívnom centre rovnomennej oblasti na východe Ukrajiny, ktorá je takmer úplne pod kontrolou ruských jednotiek. Na platforme Telegram o tom informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, napísal na svojom webe denník Le Monde citovaný TASR.
„Zaznamenaný bol rozsiahly požiar. Rozsah škôd sa v súčasnosti vyhodnocuje,“ uviedol štáb. Podľa ukrajinského velenia boli terčom nočných ukrajinských útokov aj ďalšie sklady pohonných hmôt a mazív v blízkosti miest Mariupol, Novotorecke a Koptevo v Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti.
Rusi sa snažia znovu dobyť Kupiansk
Zasiahnuté bolo údajne aj stanovište na riadenie dronov v okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Medzičasom ukrajinské úrady aktualizovali bilanciu ruských nočných útokov v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, kde si útok dronu na neďalekú obec Pidserednije vyžiadal životy dvoch ľudí – muža a ženy. Ďalšia osoba utrpela zranenia.
In Russian-occupied Luhansk, Ukraine’s Unmanned Systems Forces struck an oil depot.
As of this morning, a thick column of smoke is still rising from the site.
📹: 1st Separate Center of Ukraine’s Unmanned Systems Forces pic.twitter.com/oc1Ep4rHal
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 27, 2026
Ruské jednotky sa v tejto oblasti v poslednom období snažia znovu dobyť mesto Kupiansk, ktoré Moskva obsadila v roku 2022, no ukrajinské jednotky ho neskôr získali späť.
