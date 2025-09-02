Ukrajina útočí na Rusko: V metropole evakuovali stovky ľudí, poškodené majú byť aj bytovky

V meste Rostov nad Donom v ruskej Rostovskej oblasti evakuovali viac ako 300 ľudí po ukrajinskom dronovom útoku v noci na stredu, uviedol v utorok úradujúci gubernátor Jurij Sľusar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 13 ukrajinských dronov, no bezprostredne neoznámilo, celkovo koľko bezpilotných lietadiel zaznamenalo vo vzdušnom priestore.
„V jednom z bytov bola objavená nevybuchnutá (dronová) munícia,“ napísal na platforme Telegram Sľusar. „V rámci preventívnych opatrení bolo evakuovaných 320 obyvateľov budovy,“ priblížil. Pri útoku došlo k poškodeniu obytných budov v hlavnom meste oblasti Rostov nad Donom, doplnil gubernátor. Tri osoby vrátane dieťaťa utrpeli ľahšie zranenia.
Útočili aj Rusi
Starosta Rostova nad Donom Alexandr Skriabin upresnil, že obyvateľov presunuli do školy, zatiaľ čo pyrotechnici odstraňovali muníciu. Agentúra Reuters nedokázala nezávisle overiť tieto správy. Rusko aj Ukrajina odmietajú tvrdenia, že by sa počas útokov zameriavali na civilistov, odkedy Moskva spustila inváziu na Kyjev vo februári 2022.
Ruská armáda na Ukrajinu v noci na utorok taktiež zaútočila s použitím 150 bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov rôznych typov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť 120 dronov, ale zvyšných 30 zasiahlo svoje ciele. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
V meste Bila Cerkva v Kyjevskej oblasti útok ruských dronov jedného človeka zabil a niekoľkých ľudí zranil. „Žiaľ, ľudia sú zranení a potvrdené bolo jedno úmrtie,“ povedal tajomník mestskej rady v meste Bila Cerkva Volodymyr Vovkotrub. Telo muža našli pri hasení požiaru, poznamenal vedúci vojenskej administratívy Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnik.
