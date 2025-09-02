Ukrajina útočí na Rusko: V metropole evakuovali stovky ľudí, poškodené majú byť aj bytovky

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusi uviedli, že jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 13 ukrajinských dronov.

V meste Rostov nad Donom v ruskej Rostovskej oblasti evakuovali viac ako 300 ľudí po ukrajinskom dronovom útoku v noci na stredu, uviedol v utorok úradujúci gubernátor Jurij Sľusar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 13 ukrajinských dronov, no bezprostredne neoznámilo, celkovo koľko bezpilotných lietadiel zaznamenalo vo vzdušnom priestore.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Nádej na mier na Ukrajine sa pomaly rozplýva: Rusko vraj nevie o žiadnych plánoch na trojstranný samit
2.
Mal zavraždiť poslanca, teraz sa sám priznal: Kauza z Ukrajiny vrcholí, podozrivý mal mať kontakty s Ruskom
3.
Zvláštne vystúpenie v ruských médiách: Objavil sa v nich bývalý ukrajinský prezident, dal drsne najavo svoj názor
Zobraziť všetky články (1194)

„V jednom z bytov bola objavená nevybuchnutá (dronová) munícia,“ napísal na platforme Telegram Sľusar. „V rámci preventívnych opatrení bolo evakuovaných 320 obyvateľov budovy,“ priblížil. Pri útoku došlo k poškodeniu obytných budov v hlavnom meste oblasti Rostov nad Donom, doplnil gubernátor. Tri osoby vrátane dieťaťa utrpeli ľahšie zranenia.

Útočili aj Rusi

Starosta Rostova nad Donom Alexandr Skriabin upresnil, že obyvateľov presunuli do školy, zatiaľ čo pyrotechnici odstraňovali muníciu. Agentúra Reuters nedokázala nezávisle overiť tieto správy. Rusko aj Ukrajina odmietajú tvrdenia, že by sa počas útokov zameriavali na civilistov, odkedy Moskva spustila inváziu na Kyjev vo februári 2022.

Ruská armáda na Ukrajinu v noci na utorok taktiež zaútočila s použitím 150 bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov rôznych typov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť 120 dronov, ale zvyšných 30 zasiahlo svoje ciele. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

V meste Bila Cerkva v Kyjevskej oblasti útok ruských dronov jedného človeka zabil a niekoľkých ľudí zranil. „Žiaľ, ľudia sú zranení a potvrdené bolo jedno úmrtie,“ povedal tajomník mestskej rady v meste Bila Cerkva Volodymyr Vovkotrub. Telo muža našli pri hasení požiaru, poznamenal vedúci vojenskej administratívy Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnik.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Upozornila na neefektívny prenájom sanitiek a dostala výpoveď: Košickej záchranke teraz hrozí pokuta až 100-tisíc…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac