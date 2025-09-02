Upozornila na neefektívny prenájom sanitiek a dostala výpoveď: Košickej záchranke teraz hrozí pokuta až 100-tisíc eur

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) začal správne konanie voči Záchrannej službe Košice pre porušenie zákona o ochrane oznamovateľov. Ako pripomenula Alexandra Znášiková z odboru prevencie a komunikácie úradu, spomenutá štátna inštitúcia odmieta zaradiť do práce svoju zamestnankyňu – chránenú oznamovateľku Máriu Koránovú. Záchranke hrozí pokuta až do výšky 100-tisíc eur.
Koránová pracovala ako hlavná ekonómka košickej záchranky. V roku 2019 upozornila na podozrenia z viacerých ekonomických trestných činov. „Trestné konanie sa viedlo až do roku 2025, keď bolo zastavené pre zmeny v Trestných kódexoch, ktoré skrátili premlčacie lehoty,“ uviedla Znášiková.
Doplnila, že krátko po podaní trestného oznámenia oznamovateľku zamestnávateľ prepustil. Koránová sa obrátila na Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý jej výpoveď zo zamestnania pozastavil, keďže sa javila ako účelová.
Do práce ju nezobrali
Súdy to potvrdili – Okresný súd Košice a v marci 2025 aj Krajský súd Košice rozhodli, že výpoveď bola nezákonná a diskriminačná. Koránová sa mala vrátiť do zamestnania, záchranka jej však oznámila, že pre ňu nemá prácu a opätovne ju odsunula „na prekážky“.
Právny odbor ÚOO následne informoval vedenie Záchrannej služby Košice o začatí správneho konania pre porušenie zákona o ochrane oznamovateľov. Zároveň úrad na situáciu upozornil ministra zdravotníctva Kamila Šaška, keďže ministerstvo je zriaďovateľom záchrannej služby.
