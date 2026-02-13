Ukrajina rokovala s Čínou o ukončení vojny. Peking sľúbil humanitárnu pomoc

Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha Foto: SITA/AP

Klaudia Oselská
SITA
Vojna na Ukrajine
Ukrajinský minister zahraničných vecí sa stretol s čínskym partnerom.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha sa v piatok na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii stretol so svojím čínskym partnerom Wang Im, aby rokovali o možnostiach ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu.

Čína je blízkym partnerom Moskvy a hoci tvrdí, že vo vojne zastáva neutrálny postoj, ruskú inváziu nikdy otvorene neodsúdila. Západné vlády a Kyjev ju zároveň obviňujú, že Rusku poskytuje dôležitú ekonomickú podporu vrátane dodávok komponentov využiteľných vo vojenskom priemysle.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Zelenskyj bije na poplach: Európa musí urýchliť dodávky rakiet Patriot. Rusko pokračuje v zabíjaní
2.
Kyjev má odkaz pre Biely dom: Bez konca vojny sa voliť nebude. Zelenskyj stanovil jasnú podmienku
3.
Rusi v problémoch: Energetický gigant v produkcii zemného plynu zverejnil čísla, sankcie brzdia jeho hlavný projekt
Zobraziť všetky články (1611)

Rozhovor označil za „zmysluplný a produktívny“

„Hovorili sme o mierových snahách a o dôležitej úlohe Číny pri sprostredkovaní ukončenia vojny,“ uviedol Sybiha. Zároveň zopakoval záujem Ukrajiny o kontakty s Pekingom „na najvyššej úrovni“, čím poukázal na snahu zorganizovať stretnutie medzi prezidentom Volodymyrom Zelenským a čínskym lídrom.

Foto: SITA/AP

Rozhovor označil za „zmysluplný a produktívny“ a partnera informoval o situácii na fronte aj o ruských útokoch, ktoré poškodili zariadenia spojené s čínskymi firmami.

Podľa Sybihu Čína prisľúbila humanitárnu pomoc v oblasti energetiky po opakovaných útokoch na ukrajinskú elektrickú sieť. Wang vyhlásil, že Peking je „pripravený poskytnúť novú humanitárnu pomoc“ a zdôraznil, že vzťahy medzi oboma krajinami by sa mali rozvíjať stabilne. Dodal tiež, že Čína zostáva pre Ukrajinu najväčším zdrojom dovozu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump vysiela na Blízky východ lietadlovú loď, napätie sa stupňuje. Hovorí, že to nemusí skončiť dobre

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac