Trump vysiela na Blízky východ lietadlovú loď, napätie sa stupňuje. Hovorí, že to nemusí skončiť dobre

Americká lietadlová loď USS Ford, foto: Archív SITA/AP

Klaudia Oselská
SITA
„Musíme uzavrieť dohodu, inak to bude veľmi traumatické, veľmi traumatické," uviedol Donald Trump.

Spojené štáty sa v piatok pripravovali na vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ po tom, čo prezident Donald Trump varoval Teherán pred „traumatickými“ následkami, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe.

Napätie medzi Iránom a Washingtonom sa v posledných týždňoch vyhrotilo po krvavom zásahu bezpečnostných síl proti protivládnym protestom. Podľa ľudskoprávnych organizácií si potlačenie nepokojov vyžiadalo tisíce obetí, desaťtisíce ľudí boli zadržaní a stovkám hrozí poprava.

Ak dohodu neuzavrú, bude to traumatické, tvrdí Trump

Trump namiesto priamej reakcie na represie podmieňuje zdržanie sa vojenskej akcie uzavretím dohody, ktorá by obmedzila iránsky jadrový program. Západné krajiny sa obávajú, že Teherán sa snaží vyvinúť jadrovú zbraň. „Musíme uzavrieť dohodu, inak to bude veľmi traumatické, veľmi traumatické. Nechcem, aby sa to stalo, ale musíme sa dohodnúť,“ povedal Trump novinárom.

Foto: SITA/AP

Washington už do regiónu vyslal lietadlovú loď USS Abraham Lincoln ako varovanie Iránu. Podľa viacerých amerických médií ju má doplniť druhá lietadlová loď USS Gerald R. Ford spolu s eskortnými plavidlami.

Medzitým exilový opozičný líder Rezá Pahlaví, syn šacha zosadeného islamskou revolúciou v roku 1979, vyzval Iráncov, aby v najbližších dňoch počas demonštrácií doma aj v zahraničí zosilnili protesty proti iránskemu režimu.

Situácia tak podľa analytikov zvyšuje riziko ďalšej eskalácie napätia medzi Teheránom a Washingtonom.

