Ukázal skutočný život. Raper Rytmus odhalil svoje súkromie a pochválil sa, čo sa mu podarilo vybudovať po 7 rokoch

Jeden z najznámejších slovenských spevákov na hiphopovej scéne si mnohých získal svojím životným príbehom. Z obyčajného chlapca z ulice sa vypracoval na sebavedomého muža, ktorý dosiahol veľký úspech. Ten sa však netýka len jeho kariéry. Darí sa mu aj v osobnom živote. Po svojom boku má milovanú manželku a synčeka, ktorý rastie ako z vody. Čo viac si priať?

Mnohí fanúšikovia sú nadšení z jeho hudby, a predovšetkým z textov, v ktorých často spomína svoju minulosť a čím všetkým si prešiel. Je autentický, úprimný a vyjadruje sa otovorene. A to nielen v skladbách. Možno povedať, že vybudovaná kariéra je len čerešničkou na torte. Patrikovi Vrbovskému, známemu pod umeleckým menom Rytmus, sa totiž podarilo niečo, o čom mnohí snívajú celý život a z určitých dôvodov im nebolo dopriate a nemali na to šťastie.

Na prvý pohľad vyzerá ako drsniak, a taktiež tak aj vystupuje. V skutočnosti je to milujúci manžel i otec, ktorý si váži svojich najbližších. Tých, ktorí stoja za ním v dobrom aj v zlom a čakajú naňho doma. Moderátorka Jasmina Alagič a synček Sanel sa majú pri ňom veľmi dobre. Nažívajú si v hviezdočku lásky, ktoré pozostáva z rodinného domu a veľkého exteriéru vrátane záhrady.

Málokto sa môže pochváliť takým veľkým domovom, ktorý je zároveň bezpečným útočiskom a panuje v ňom láska. Zrejme si to uvedomuje aj sám Rytmus, keďže sa so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti podelil o zaujímavé video. To však zachytáva viac než len jeho domov. „Pred siedmimi rokmi som začal budovať niečo a toto je výsledok (nehľadaj majetok),“ napísal raper k zverejnenému videu.

Spevák tým dal najavo, že zábery majú hlbší význam. Na začiatku videa je vidieť Sanela, ako skáče na trampolíne, taktiež okolie domu a Jasminu opaľujúcu sa na lehátku pri ich bazéne. Rytmus má nielen krásny dom, ale aj zdravú šťastnú rodinu. A to je najviac.