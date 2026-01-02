U všetkých živočíchov, rastlín, húb a tiež ľudí môžeme vystopovať spoločného predka. Aj my sme Asgarďania

Často sa hovorí, že ľudia pochádzajú z opice. Toto tvrdenie je veľmi zjednodušené a správnym pohľadom na vec je, že tak ako ľudia, aj opice majú v evolučnej línii spoločného predka. Náš spoločný predok nebol ani človek a ani opica, len v istom okamihu evolúcie z neho začali vznikať rôzne primáty a teda aj ľudia či opice. Ak by sme ale v tomto rodostrome života išli ešte ďalej a pozreli by sme sa na jeho začiatok, objavili by sme spoločného predka všetkých mnohobunkovcov, ktorý žil, žije a ešte bude žiť na zemi.
Archeóny ako základ
Vedci dlho uvažovali nad pôvodom eukaryotov. Tento veľký súbor života zahŕňa organizmy, ktoré sú charakteristické eukaryotickou bunkou, teda má jadro, ktoré je chránené fosfolipidovou membránou. Zjednodušene môžeme hovoriť o eukaryotoch ako organizmoch s komplexnou bunkovou stavbou a práve táto zložitosť umožnila vznik všetkých mnohobunkovcov, ktoré dnes na zemi poznáme.
Vysledovanie nášho praprapra… (takto by sme mohli pokračovať ešte dlho) … predka, je pre vedcov veľmi zaujímavé, lebo nám môže dodať cenné informácie do skladačky pochopenia, ako život vôbec vznikol, píše portál IFL Science.
Samotné eukaryoty sa vyvinuli pravdepodobne pred dvomi miliardami rokov. Vieme, že to bolo z archeónov (označované tiež ako archey alebo historicky archebaktérie), čo je veľmi stará skupina organizmov žijúca v extrémnych podmienkach. Nájsť ich môžeme v horúcich gejzíroch či prameňoch, či v miestach, kde je vysoká koncentrácia solí alebo aj kyselín.
Všetci sme Asgarďania
Vedci sa preto snažili nájsť archeálnu líniu, pričom v roku 2023 vedci z Texaskej univerzity v Austine ohlásili, že analýzou genómov stoviek archebaktérií zistili, že všetky eukaryoty je možné vystopovať k jednej línii označovanej ako asgardské archey. Tento objav bol publikovaný v štúdii Nature.
Táto línia patrí do rodu s názvom Hodarchaeales a nachádza sa v morských usadeninách. Aj tento rod, rovnako ako objavená línia obsahujú bielkoviny, o ktorých sa uvažovalo, že sú typické iba pre eukaryoty. To naznačuje, že tento rod má spoločnú evolučnú linku.
Ak ste fanúšikovia severskej mytológie alebo fantasy príbehov, ktoré z nej vychádzajú, tak názvy Asgard či Hod (vychádzajúce z Hodarchaeales) sú vám známe. Asgard je božská ríša a Hod bol slepý syn Odina, ktorého Loki oklamal, aby zabil brata Baldra.
Autor štúdie Brett Baker uviedol v tlačovej správe, že je pre neho najvzrušujúcejšie vidieť prechod od toho, čo biológovia považujú za archeón k organizmu Hodarchaeales, ktorý sa podobá eukaryotom. „Títo Hodovia sú našou sesterskou skupinou vo svete archeónov,“ a dodáva, že vo svojich prejavoch často žartuje o tom, že všetci sme Asgarďania.
Asgardské archeóny sa vyvinuli pred viac ako dvomi miliardami rokov (možno až pred tromi miliardami rokov) a ich potomkov môžeme nájsť práve už v spomínaných horúcich prameňoch po celej zemi.
Vedci vo svojej práci nekončia. Dúfajú, že štúdiom týchto organizmov odhalia záhadu vzniku komplexných eukaryotických buniek a opäť tak posunú zistenia toho, ako vznikal život na našej planéte.
