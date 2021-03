Ako dobre poznáte severskú mytológiu a jej bohov? Tento kvíz zvládne na 100 % iba málokto

Pri Ragnaröku podľa mytológie slnko a mesiac budú prenasledovať vlci a zhltnú ich – nastane tma. Na svet zaútočia tri hlavné mocnosti. Z mora sa vyplazí obrovský had Midgårdsormen (Jörmungandr) v bojovej nálade, čím uvedie do pohybu loď z nechtov mŕtvych Naglfar. Túto loď riadi obor Hrym, kormidelníkom je Loki. Z juhu prichádzajú démon ohňa Surtr so synmi Muspellu. Ale zo všetkých najstrašnejší je vlk Fenrir. V tejto chvíli povstane Heimdall a zatrúbením dá vedieť, že nastává Ragnarök a bohovia sa pripravujú do boja.