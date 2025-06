U našich susedov mohol dopadnúť meteorit: Jasná ohnivá guľa preťala nočnú oblohu a zmizla v poli, začali s jej hľadaním

Nad Poľskom bolo v pondelok v neskorých nočných hodinách možné pozorovať mimoriadne jasný úkaz. Krátko pred polnocou sa na oblohe objavila ohnivá guľa, ktorá osvetlila celé okolie a upútala pozornosť nielen náhodných svedkov, ale aj odborníkov. Objavilo sa podozrenie, že ide o prípad reálneho dopadu meteoritu na zemský povrch.

Ako informoval portál Polskieradio, pozorovania zaznamenali viaceré monitorovacie stanice. K úkazu došlo v pondelok 16. júna presne o 23.52 a podľa siete Skytinel, ktorá sleduje meteorickú aktivitu, sa trajektória objektu skončila v oblasti poľského LubuskéhoFoto vojvodstva. Ide o región nachádzajúci sa neďaleko poľsko-nemeckej hranice.

Na zemský povrch mohol dopadnúť fragment z vesmíru

Podľa odborníkov pravdepodobne išlo o meteoroid pochádzajúci z centrálnej časti pásu asteroidov. Po vstupe do atmosféry vytvoril jasne viditeľný meteor a podľa simulácií mohla časť telesa prežiť a dopadnúť na zem ako meteorit.

Odhady hovoria o možnej hmotnosti približne 250 gramov, no vylúčené nie sú ani menšie fragmenty. Takýto nález by bol z vedeckého hľadiska mimoriadne cenný, pretože by mohol priniesť nové poznatky o zložení telies, ktoré sa pohybujú v našej Slnečnej sústave.

Hľadanie komplikuje neprístupný terén

Presnú lokalitu zatiaľ nie je možné potvrdiť. Oblasť, kde mohol meteorit dopadnúť, je pokrytá hustými poľnohospodárskymi poľami. Tím zo siete Skytinel preto spustil dvojtýždňový prieskum, počas ktorého kombinuje analýzu dostupných údajov s terénnym pátraním.

Pomáha im aj miestna komunita, keďže nie je vylúčené, že meteorit objaví niekto náhodne počas bežnej práce. „Zameriavame sa na rozhovory s obyvateľmi a kontrolujeme dostupné plochy. Veríme, že sa podarí niečo nájsť,“ uviedol výskumný tím vo svojom stanovisku pre Skytinel.

Výsledky by mali byť známe už čoskoro

Podľa predbežných plánov by mohla byť lokalita dopadu známa po 30. júni, keď sa skončí aktuálna fáza pátrania. Ak sa meteorit podarí nájsť, pôjde o jeden z mála prípadov, kedy sa takýto jav nielen pozoroval, ale aj fyzicky zdokumentoval. Výnimočný nočný úkaz tak možno zanechal na Zemi veľmi konkrétnu stopu. O tom, či sa ho podarí nájsť, rozhodnú najbližšie dni.