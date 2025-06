Počasie sa s nami zahráva: Najskôr prudké ochladenie, potom teplo ako v peci. Vieme, kedy príde zlom, čaká nás takýto víkend

Slovensko sa ocitá v období výrazne kolísavého počasia. Po sérii tropických dní prichádza v piatok náhle ochladenie, ktoré však nebude trvať dlho. Už cez víkend sa nad naše územie začne vracať veľmi teplý vzduch a v pondelok nás čaká doposiaľ najteplejší deň roka.

Očakávajú sa extrémne vysoké teploty, ktoré na niektorých miestach môžu dosiahnuť až 36 °C. Ako upozorňuje portál iMeteo, dnešný deň, prinesie výraznú zmenu. Teploty oproti včerajšku klesnú až o 6 °C, čo bude citeľné najmä na severe a v horských oblastiach. Ochladenie však nebude sprevádzané zrážkami, čo znamená, že pôjde o suchý, ale svieži deň.

Piatok ako osviežujúca prestávka

Počas piatka očakávame jasné až polooblačné počasie. Na väčšine územia bude prevládať sucho, bez výskytu dažďa alebo búrok. Na oblohe sa môže vyskytovať mierna oblačnosť, predovšetkým v horských oblastiach. Denné maximá dosiahnu hodnoty od +21 °C do +26 °C, na severe Slovenska bude chladnejšie, s maximami okolo +19 °C.

Na horách vo výške 1500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo +9 °C. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu, v nárazoch miestami až do 13 metrov za sekundu, čo zodpovedá rýchlosti približne 45 kilometrov za hodinu.

Sobota zostane chladnejšia, ale pokojná

Aj počas soboty zotrváme v mierne chladnejšom vzduchu. Počasie bude aj naďalej stabilné, bez výrazných zrážok. Denné teploty sa budú pohybovať na úrovni okolo +27 °C, takže v porovnaní s piatkom pôjde už o mierne oteplenie. Práve sobota bude predstavovať prechod medzi sviežim piatkom a opätovným návratom horúčav.

Nedeľa ako začiatok ďalšej vlny horúčav

V nedeľu sa nad naše územie začne dostávať veľmi teplý vzduch zo západného a juhozápadného smeru, čo spôsobí opätovný nárast denných teplôt nad +30 °C. Dôvodom bude tlaková výš, ktorej stred sa presunie nad Rumunsko, pričom po jej zadnej strane začne do oblasti Slovenska prúdiť tropický vzduch. Počas nedele preto môžeme opäť očakávať slnečné a teplé počasie, pričom na viacerých miestach sa teploty dostanú do pásma tropických hodnôt.

Vrchol vlny bude v pondelok

Pondelok bude predstavovať vyvrcholenie celej vlny horúčav. Do strednej Európy totiž postúpi od severozápadu ďalší studený front, ktorý paradoxne spôsobí zrýchlenie prúdenia teplého vzduchu do našej oblasti. Na Slovensku sa preto očakáva výnimočne teplý deň. Denné teploty vystúpia na hodnoty od +30 °C do +35 °C, a to na väčšine územia.

Najvyššie teploty sa predpokladajú na juhu Slovenska, kde nie je vylúčené, že budú namerané hodnoty až okolo +36 °C. V najchladnejších lokalitách, predovšetkým vo vyššie položených oblastiach a na severe, sa môžu denné maximá udržať pod hranicou +30 °C, no aj tam bude veľmi teplo.

Ochladenie po búrkach bude len dočasné

Večer a v noci z pondelka na utorok dorazia nad územie Slovenska búrky, ktoré so sebou prinesú prechodné ochladenie. To však nebude výrazné a podľa meteorológov ani dlhodobé. Už v priebehu ďalších dní by sa totiž teploty mali opäť vracať k tropickým hodnotám, najmä na juhu krajiny.