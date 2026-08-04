V Dunaji našli poriadne „monštrum“: Bomba, ktorú odhalil pokles hladiny, mala až 700 kilogramov

Dunaj je v týchto dňoch mimoriadne nízko a rieka tak niekedy odhaľuje aj nečakané veci. Jednou z nich bola aj munícia pri Virte, pre ktorú musela byť zastavená lodná doprava, ako sa ukázala, išlo o poriadny kus bomby.
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Najväčšia bomba nájdená na území Slovenska je úspešne zlikvidovaná. O jej likvidáciu sa postarali pyrotechnici Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre v spolupráci s pyrotechnikmi Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Bratislave a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, informovalo KR PZ v Nitre.
Precízna operácia
Protilodnú mínu objavil v nedeľu (2. 8.) pri obci Virt v okrese Komárno v Dunaji po poklese hladiny rieky náhodný okoloidúci. Nález oznámil polícii, ktorá bezodkladne vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane zastavenia lodnej dopravy na úseku Dunaja.
Leteckú bombu vážiacu 700 kilogramov naložili pyrotechnici na špeciálne upravené vozidlo hasičov s pieskovým lôžkom, ktoré zabezpečilo jej bezpečný prevoz. Bombu previezli na vopred určené bezpečné miesto, kde ju odborníci uložili do približne päť metrov hlbokej jamy. Následne ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnili riadeným výbuchom.
Podľa doterajších zistení ide o britskú leteckú námornú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Na územie dnešného Slovenska sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostala počas operácie Operation Gardening, v rámci ktorej britské Kráľovské letectvo (RAF) v roku 1944 zamínovalo rieku Dunaj s cieľom narušiť zásobovanie nepriateľských vojsk.
Lodná doprava musela byť včera počas odstraňovania munície pozastavená. „Toto opatrenie je prijaté s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť všetkých účastníkov plavebnej prevádzky aj zasahujúcich zložiek,“ uviedla včera polícia. Zároveň prosila všetkých prevádzkovateľov plavidiel, ako aj verejnosť, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru a ostatných zasahujúcich zložiek.
„Verejnosti opäť pripomíname, aby v prípade nájdenia munície a neznámych pyrotechnických predmetov, pri ktorých majú podozrenie, že môže ísť o nebezpečný objekt, v žiadnom prípade nimi nemanipulovali, a ich nájdenie oznámili na linke 158,“ prízvukuje polícia.
Situácia na Dunaji je kritická
Ako sme vás informovali, voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vĺn horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajiny pozdĺž 2 850 kilometrov dlhého toku – od prameňa v pohorí Čierny les (Schwarzwald) v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska – pociťujú tieto dôsledky.
Od Slovenska a Maďarska v strednej Európe až po Rumunsko a Bulharsko na východe nemôžu lode premávať plne naložené a majú dlhé čakacie doby. Maďarsko znížilo výkon svojej jadrovej elektrárne, ktorá pri chladení potrebuje vodu z Dunaja, zatiaľ čo Rumunsko odstavilo oba reaktory elektrárne Cernavoda. Stalo sa tak vôbec prvýkrát, čo boli oba reaktory odstavené súčasne z dôvodu nízkej hladiny vody.
Na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum
Súčasné sucho ešte viac zhoršila klimatická zmena spôsobená človekom, vyplýva zo správy, ktorú zverejnili vedci z medzinárodnej skupiny World Weather Attribution. V Rumunsku a na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum výšky hladiny Dunaja a v Maďarsku je vôbec najnižšia v histórii meraní.
Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je v dvoch oblastiach dočasne pozastavená. V Bulharsku museli tento týždeň evakuovať výletnú loď s takmer 200 pasažiermi po tom, ako uviazla na plytčine. Zasiahnutá je aj komerčná nákladná doprava. „Nákladné lode sú nútené čakať alebo sa plaviť s obmedzeným nákladom,“ uviedol pre AFP hovorca bulharskej vládnej agentúry pre správu Dunaja.
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