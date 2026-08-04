V Dunaji našli poriadne „monštrum“: Bomba, ktorú odhalil pokles hladiny, mala až 700 kilogramov

Foto: Facebook - Polícia Slovenskej republiky﻿

Roland Brožkovič
TASR
Ide o najväčšiu bombu nájdenú na území Slovenska.

Dunaj je v týchto dňoch mimoriadne nízko a rieka tak niekedy odhaľuje aj nečakané veci. Jednou z nich bola aj munícia pri Virte, pre ktorú musela byť zastavená lodná doprava, ako sa ukázala, išlo o poriadny kus bomby.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Najväčšia bomba nájdená na území Slovenska je úspešne zlikvidovaná. O jej likvidáciu sa postarali pyrotechnici Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre v spolupráci s pyrotechnikmi Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Bratislave a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, informovalo KR PZ v Nitre.

Precízna operácia

Protilodnú mínu objavil v nedeľu (2. 8.) pri obci Virt v okrese Komárno v Dunaji po poklese hladiny rieky náhodný okoloidúci. Nález oznámil polícii, ktorá bezodkladne vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane zastavenia lodnej dopravy na úseku Dunaja.

Leteckú bombu vážiacu 700 kilogramov naložili pyrotechnici na špeciálne upravené vozidlo hasičov s pieskovým lôžkom, ktoré zabezpečilo jej bezpečný prevoz. Bombu previezli na vopred určené bezpečné miesto, kde ju odborníci uložili do približne päť metrov hlbokej jamy. Následne ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnili riadeným výbuchom.

Pohľad na muníciu nájdenú v Dunaji
Foto: Facebook – Polícia Slovenskej republiky

Podľa doterajších zistení ide o britskú leteckú námornú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Na územie dnešného Slovenska sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostala počas operácie Operation Gardening, v rámci ktorej britské Kráľovské letectvo (RAF) v roku 1944 zamínovalo rieku Dunaj s cieľom narušiť zásobovanie nepriateľských vojsk.

Lodná doprava musela byť včera počas odstraňovania munície pozastavená. „Toto opatrenie je prijaté s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť všetkých účastníkov plavebnej prevádzky aj zasahujúcich zložiek,“ uviedla včera polícia. Zároveň prosila všetkých prevádzkovateľov plavidiel, ako aj verejnosť, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru a ostatných zasahujúcich zložiek.

„Verejnosti opäť pripomíname, aby v prípade nájdenia munície a neznámych pyrotechnických predmetov, pri ktorých majú podozrenie, že môže ísť o nebezpečný objekt, v žiadnom prípade nimi nemanipulovali, a ich nájdenie oznámili na linke 158,“ prízvukuje polícia.

Situácia na Dunaji je kritická

Ako sme vás informovali, voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vĺn horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajiny pozdĺž 2 850 kilometrov dlhého toku – od prameňa v pohorí Čierny les (Schwarzwald) v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska – pociťujú tieto dôsledky.

Nízka hladina rieky Dunaj v rumunskom meste Corabia
Foto: TASR/AP

Od Slovenska a Maďarska v strednej Európe až po Rumunsko a Bulharsko na východe nemôžu lode premávať plne naložené a majú dlhé čakacie doby. Maďarsko znížilo výkon svojej jadrovej elektrárne, ktorá pri chladení potrebuje vodu z Dunaja, zatiaľ čo Rumunsko odstavilo oba reaktory elektrárne Cernavoda. Stalo sa tak vôbec prvýkrát, čo boli oba reaktory odstavené súčasne z dôvodu nízkej hladiny vody.

Na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum

Súčasné sucho ešte viac zhoršila klimatická zmena spôsobená človekom, vyplýva zo správy, ktorú zverejnili vedci z medzinárodnej skupiny World Weather Attribution. V Rumunsku a na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum výšky hladiny Dunaja a v Maďarsku je vôbec najnižšia v histórii meraní.

Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je v dvoch oblastiach dočasne pozastavená. V Bulharsku museli tento týždeň evakuovať výletnú loď s takmer 200 pasažiermi po tom, ako uviazla na plytčine. Zasiahnutá je aj komerčná nákladná doprava. „Nákladné lode sú nútené čakať alebo sa plaviť s obmedzeným nákladom,“ uviedol pre AFP hovorca bulharskej vládnej agentúry pre správu Dunaja.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zvýšené ceny diaľničných známok Slovákom zjavne neprekážajú: Predaje sú výrazne vyššie, než minulý rok

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac