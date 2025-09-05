Turisti sú ako šialení: Aby neprišli o ležadlá, spia na nich aj v noci. Hotel ich správanie poriadne rozčúlilo

Letná dovolenka
Hotel musel zasiahnuť.

Na španielskom ostrove Tenerife sa rozbehol nezvyčajný boj o najlepšie miesta pri hotelových bazénoch. Niektorí hostia dokonca radšej prespávajú pod holým nebom, než aby riskovali, že prídu o obľúbené ležadlá.

Na kurióznu situáciu upozornil denník Antena 3. Podľa záberov, ktoré jeden z turistov zaznamenal po západe slnka, hostia luxusného rezortu jednoducho nešli do svojich izieb, za ktoré zaplatili približne 250 eur za noc, ale uložili sa k spánku priamo pri bazéne. Na videu je vidieť ľudí prikrytých uterákmi či predmety položené na ležadlách, ktoré si takto vopred rezervovali.

Video sa stalo virálnym

Manažment rezortu si všimol, že video sa cez noc stalo virálnym, a rozhodol sa konať. Spiacich hostí z ležadiel vyhnali a upozornili ich, že podľa pravidiel hotela nesmie byť pred deviatou hodinou ráno obsadené ani jedno miesto. O zásahu informoval web Bild.

 

Zdá sa, že honba za ideálnym miestom pri bazéne dokáže priviesť dovolenkárov k bizarným riešeniam, ktoré sa vo svete stávajú virálnym hitom.

