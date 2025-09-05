Ľudia mu začali vo veľkom posielať peniaze: Čech za dva dni vyzbieral takmer 100 miliónov. Takto funguje jeho premyslený nápad

Influencer a podnikateľ Vojta Žižka dokázal so svojím partnerom, realitným investorom Martinom Ladyrom, zaujať stovky ľudí na internete. Na investičnej platforme FinGood sa im totiž podarilo vyzbierať cieľovú sumu 94 miliónov korún (3,84 milióna eur), a to za 49 hodín.
Získané peniaze majú smerovať na nákup a rekonštrukciu bytového domu v pražskej Podolskej ulici, ktorý chcú po úpravách postupne rozpredať. Žižka patrí medzi tvorcov, ktorí dokázali využiť popularitu na sociálnych sieťach na reálny biznis. Práve jeho fanúšikovia z Instagramu či podporovatelia z Patreonu prispeli najviac, píše web TN.cz.
Zaujímavá investícia
Jeho kolega Vilém Franěk na platforme X upozornil, že ide už o štvrtý úspešne zafinancovaný projekt tohto typu. Platforma FinGood funguje na princípe crowdfundingu – veľa menších investorov prispeje menšou čiastkou, no spolu dokážu vytvoriť značný kapitál. Tentoraz pritiahli pozornosť aj podmienky. Investorom sa garantuje 8 % ročné zhodnotenie a podľa diskutujúcich bola „cena peňazí“ výhodná aj po započítaní poplatkov.
Navyše, FinGood tentoraz svoju províziu údajne úplne odpustil. Budova, do ktorej pôjdu vyzbierané peniaze, má dnes na prízemí reštauráciu. Po rekonštrukcii by sa byty mali predávať jednotlivo a investori tak dostanú naspäť vložené financie spolu so sľúbeným úrokom.
