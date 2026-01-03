Trump prezradil, kde sa nachádza zajatý prezident. Opísal, čo ho čaká

Zuzana Veslíková
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Maduro je na palube americkej lode, čaká ho stíhanie v New Yorku, uviedol Donald Trump.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sú po zadržaní a odvedení z vlasti na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich budú stíhať. Vyhlásil to v sobotu americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News, píše TASR podľa správy agentúry AP.

Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová predtým potvrdila, že Maduro a jeho manželka boli obžalovaní z narkoterorizmu, pašovania kokaínu a držby zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom. Ich prípadom sa podľa nej bude zaoberať federálny súd v newyorskom južnom obvode.

„Pôjdu do New Yorku. Vzali ich helikoptéry a mali príjemný let – som si istý, že sa im to páčilo. Ale nezabúdajte, že zabili veľa ľudí a veľa Američanov, dokonca aj ľudí vo svojej vlastnej krajine,“ povedal Trump pre Fox News.

Operáciu vo Venezuele podľa svojich slov sledoval zo svojho floridského sídla Mar-a-Lago a cítil sa pri tom, akoby by išlo o „televíznu šou“. „Keby ste videli tú rýchlosť, tú silu, bolo to úžasné,“ uviedol šéf Bieleho domu a pochválil svoj tím za „neuveriteľnú prácu“. Podľa neho by žiadna iná krajina na svete takýto krok nedokázala vykonať.

O čo ide?

Washington obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Podľa Spojených štátov stojí na čele Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.

Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a letecky vyvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými bezpečnostnými zložkami.

