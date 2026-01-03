Podľa Fica ide o dôkaz rozkladu svetového poriadku. Opustite Venezuelu, odporúča ministerstvo zahraničia

Premiér sa vyjadril k vojenskej akcii USA vo Venezuele.

Americká vojenská akcia vo Venezuele je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. Medzinárodné právo podľa Fica neplatí, vojenská sila sa používa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN a každý, kto je veľký a silný, si pri presadzovaní vlastných záujmov robí čo chce. Premiér to vyhlásil na sociálnej sieti.

„Ako predseda vlády malej krajiny musím takýto rozvrat medzinárodného práva rezolútne odmietnuť, ako som to urobil pri vojne v Iraku, pri neuznaní Kosova za suverénny štát, či pri použití ruskej vojenskej sily na Ukrajine alebo pri hodnotení situácie v Gaze,“ deklaroval Fico s tým, že je veľmi zvedavý, ako bude na útok na Venezuelu, ktorý si podľa neho zaslúži odsúdenie, reagovať Európska únia (EÚ).

Fico odhaduje, že EÚ použitie americkej vojenskej sily vo Venezuele buď odsúdi a bude ako-tak konzistentná s postojmi k vojne na Ukrajine, alebo „ako obyčajne zostane farizejská“.

4. stupeň cestovného odporúčania

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vydalo pre Venezuelu 4. stupeň cestovného odporúčania – opustiť krajinu. Slovenským občanom preto odporúča, aby do Venezuely v žiadnom prípade necestovali, a tým, ktorí sa v nej zdržiavajú, odporúča krajinu opustiť hneď, ako to bude možné. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor MZVEZ.

Rezort diplomacie situáciu vo Venezuele aktívne monitoruje. V súčasnosti je v dobrovoľnom registračnom formulári MZVEZ SR evidovaný jeden občan SR.

„Medzinárodné operačné krízové centrum ani Veľvyslanectvo SR v Brazílii doteraz nekontaktoval nikto so žiadosťou o pomoc alebo súčinnosť. Občanom SR, ktorí sa nachádzajú vo Venezuele, odporúčame, aby sa riadili pokynmi bezpečnostných zložiek, nevychádzali von počas vyhláseného výnimočného stavu a ak to situácia umožní, aby čo najskôr opustili krajinu,“ apeluje MZVEZ.

Núdzová linka

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.

Všetky cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti cestovanie/oznamy a upozornenia pred cestou.

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.

