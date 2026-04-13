Trump opäť preháňal, jeho reči museli korigovať: Takto bude vyzerať americká blokáda Hormuzského prielivu

Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v nedeľu oznámilo, že blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa začne v pondelok o 14.00 h GMT (16.00 h SELČ). Podľa jeho vyjadrenia budú môcť prejsť cez kľúčový Hormuzský prieliv len lode, ktoré neplávajú do alebo z Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Blokáda sa bude uplatňovať nestranne voči plavidlám všetkých krajín, ktoré vstupujú do iránskych prístavov a pobrežných oblastí alebo z nich odchádzajú, a to vrátane všetkých iránskych prístavov v Perzskom zálive a Ománskom zálive,“ uviedol CENTOM v nedeľu v príspevku na platforme X.
„Sily CENTCOM nebudú brániť v slobodnej plavbe lodiam prechádzajúcich Hormuzským prielivom,“ pokiaľ necestujú do a z iránskych prístavov, dodalo veliteľstvo. AFP pripomína, že pôvodné vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa hovorili o úplnej blokáde pre „všetky lode bez výnimky“.
Šéf Bieleho domu tvrdil, že mnohé krajiny budú USA pomáhať pri prielive a že Spojené kráľovstvo a ďalšie štáty tam posielajú svoje mínolovky. Američania totiž majú začať ničiť míny, o ktorých Iránci tvrdia, že ich rozmiestnili v Hormuze. Stanice BBC a Sky News však informovali, že Spojené kráľovstvo sa nezapojí do blokády Hormuzského prielivu.
Irán reaguje
Vysokopostavený iránsky námorný veliteľ Šahrám Irání v nedeľu označil hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zablokuje Hormuzský prieliv, za „smiešnu“. Došlo k tomu po tom, ako mierové rokovania medzi Teheránom a Washingtonom v Pakistane nepriniesli dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe.
„Odvážni muži námorných síl… monitorujú a dohliadajú na všetky pohyby agresívnej americkej armády v regióne. Hrozby amerického prezidenta o blokovaní Iránu na mori… sú naozaj absurdné a smiešne,“ povedal Irání podľa štátnej televízie. Iránske Revolučné gardy (IRGC) uviedli, že bezpečnostné sily majú Hormuz úplne pod kontrolou a varovali, že nepriatelia sa v prípade akéhokoľvek nesprávneho kroku ocitnú v ich „smrteľnom víre“.
