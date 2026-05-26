Americká armáda opäť zaútočila na Irán: Trump chce, aby bol obohatený urán zničený

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Iránsky obohatený urán bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa odovzdaný Spojeným štátom a zničený alebo zlikvidovaný na inom „prijateľnom“ mieste.

Armáda Spojených štátov v pondelok podnikla „sebaobranné útoky“ zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Pre stanicu CNN to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), píše TASR.

„Americké sily dnes vykonali obranné útoky v južnom Iráne s cieľom chrániť našich vojakov pred hrozbami zo strany iránskych síl,“ uviedol hovorca CENTCOM Timothy Hawkins. Reagoval tak na otázku ohľadom výbuchov, ktoré v pondelok hlásili z Hormuzského prielivu.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Nekonečný príbeh pokračuje: Trump dal Iránu päť až sedem dní na uzavretie dohody
2.
Trump nariadil vyjednávačom, aby sa pri dohode s Iránom neponáhľali. Teherán musí pochopiť jednu vec
3.
Svet môže dostať dobré správy: USA hovoria o možnej dohode s Iránom, v hre je aj otvorenie Hormuzského prielivu
Zobraziť všetky články (272)
Ilustračná foto: SITA/AP

Hovorca objasnil, že ciele zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a iránske lode pokúšajúce sa umiestniť míny. „Ústredné velenie americkej armády naďalej bráni naše jednotky a zároveň zachováva zdržanlivosť počas prebiehajúceho prímeria,“ dodal Hawkins.

Americké a iránske jednotky už na seba počas prímeria oznámeného v apríli vzájomne útočili, pripomína CNN. Jednotky USA tento mesiac zaútočili na iránske vojenské zariadenia, z ktorých Irán vypustil série „nevyprovokovaných“ útokov dronmi a raketami na americké vojnové lode prechádzajúce strategickým prielivom.

Stanica zároveň pripomína, že americký prezident Donald Trump povolil americkým jednotkám reagovať na iránske provokácie v okolí Hormuzského prielivu.

Obohatený urán bude zničený

Iránsky obohatený urán bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa odovzdaný Spojeným štátom a zničený alebo zlikvidovaný na inom „prijateľnom“ mieste. TASR o tom informuje podľa príspevku Trumpa na jeho platforme Truth Social.

„Obohatený urán (jadrový prach!) bude buď okamžite odovzdaný Spojeným štátom, aby bol dovezený späť domov a zničený, alebo – čo by bolo najlepšie – v spolupráci a koordinácii s islamskou republikou zničený na mieste, prípadne na inom prijateľnom mieste, pričom tento proces a udalosť bude sledovať komisia pre atómovú energiu alebo jej ekvivalent ako svedok,“ napísal Trump.

Foto: SITA/AP

Šéf Bieleho domu sa minulý týždeň zaviazal, že USA získajú iránske zásoby obohateného uránu napriek vyjadreniam Teheránu, že tento rádioaktívny obohatený materiál nikomu neodovzdá. „Dostaneme ho. Nepotrebujeme ho a ani ho nechceme. Pravdepodobne ho zničíme po tom, čo ho získame, no nemôžeme dovoliť, aby si ho nechali,“ povedal Trump reportérom v Bielom dome.

Predpokladá sa, že Irán vlastní približne 408 kilogramov vysoko obohateného uránu. Šéf Bieleho domu ešte v apríli uviedol, že presun materiálu nebude jednoduchý, keďže americké sily minulý rok zbombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia. Získanie uránu ale patrí k hlavným cieľom Trumpovho plánu vo vojne proti Iránu, keďže USA sa snažia zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane, čo krajina popiera.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Otrasný prípad, pri ktorom zomrelo dieťa: Okolo krku malo mokrý uterák, zadržali dvoch tínedžerov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac