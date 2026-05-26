Americká armáda opäť zaútočila na Irán: Trump chce, aby bol obohatený urán zničený

Armáda Spojených štátov v pondelok podnikla „sebaobranné útoky“ zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Pre stanicu CNN to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), píše TASR.
„Americké sily dnes vykonali obranné útoky v južnom Iráne s cieľom chrániť našich vojakov pred hrozbami zo strany iránskych síl,“ uviedol hovorca CENTCOM Timothy Hawkins. Reagoval tak na otázku ohľadom výbuchov, ktoré v pondelok hlásili z Hormuzského prielivu.
Hovorca objasnil, že ciele zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a iránske lode pokúšajúce sa umiestniť míny. „Ústredné velenie americkej armády naďalej bráni naše jednotky a zároveň zachováva zdržanlivosť počas prebiehajúceho prímeria,“ dodal Hawkins.
Americké a iránske jednotky už na seba počas prímeria oznámeného v apríli vzájomne útočili, pripomína CNN. Jednotky USA tento mesiac zaútočili na iránske vojenské zariadenia, z ktorých Irán vypustil série „nevyprovokovaných“ útokov dronmi a raketami na americké vojnové lode prechádzajúce strategickým prielivom.
Stanica zároveň pripomína, že americký prezident Donald Trump povolil americkým jednotkám reagovať na iránske provokácie v okolí Hormuzského prielivu.
Obohatený urán bude zničený
Iránsky obohatený urán bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa odovzdaný Spojeným štátom a zničený alebo zlikvidovaný na inom „prijateľnom“ mieste. TASR o tom informuje podľa príspevku Trumpa na jeho platforme Truth Social.
„Obohatený urán (jadrový prach!) bude buď okamžite odovzdaný Spojeným štátom, aby bol dovezený späť domov a zničený, alebo – čo by bolo najlepšie – v spolupráci a koordinácii s islamskou republikou zničený na mieste, prípadne na inom prijateľnom mieste, pričom tento proces a udalosť bude sledovať komisia pre atómovú energiu alebo jej ekvivalent ako svedok,“ napísal Trump.
Šéf Bieleho domu sa minulý týždeň zaviazal, že USA získajú iránske zásoby obohateného uránu napriek vyjadreniam Teheránu, že tento rádioaktívny obohatený materiál nikomu neodovzdá. „Dostaneme ho. Nepotrebujeme ho a ani ho nechceme. Pravdepodobne ho zničíme po tom, čo ho získame, no nemôžeme dovoliť, aby si ho nechali,“ povedal Trump reportérom v Bielom dome.
Predpokladá sa, že Irán vlastní približne 408 kilogramov vysoko obohateného uránu. Šéf Bieleho domu ešte v apríli uviedol, že presun materiálu nebude jednoduchý, keďže americké sily minulý rok zbombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia. Získanie uránu ale patrí k hlavným cieľom Trumpovho plánu vo vojne proti Iránu, keďže USA sa snažia zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane, čo krajina popiera.
