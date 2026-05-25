Nekonečný príbeh pokračuje: Trump dal Iránu päť až sedem dní na uzavretie dohody

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Údery na Irán sa môžu obnoviť.

Rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je „na 95 percent hotová“, informovala v nedeľu televízia Fox News s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa nich Teherán so zmluvou v princípe súhlasil, píše TASR.

„Ešte nemáme dohodu. Nebudeme ju podpisovať dnes (v nedeľu) ani zajtra,“ povedal nemenovaný zástupca administratívy USA a dodal, že prezident Donald Trump chce „dať (Iránu) ešte päť, šesť alebo sedem dní“, aby boli rokovania úspešne dokončené.

„Máme dohodu o jadrových zásobách (Iránu) a Hormuzskom prielive, ale stále rokujeme o formuláciách,“ povedal predstaviteľ americkej vlády. Zároveň zopakoval Trumpove slová o možnosti obnovenia úderov na Irán. „Určite neuzavrieme zlú dohodu. Máme aj iné možnosti a môžeme obnoviť vojenské útoky, ak sa dohoda nedosiahne,“ povedal.

Hormuzský prieliv. Foto: Flickr (eutrophication&hypoxia)

Nemajú sa s rokovaniami ponáhľať

Prezident USA v nedeľu oznámil, že svojim vyjednávačom nariadil, aby sa pri rokovaniach o dohode s Iránom neponáhľali. Teherán podľa neho musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zase v nedeľu pre denník The New York Times (NYT) povedal, že dohovor s Iránom si získal podporu v regióne, no dohodu o otázkach jadrového programu Teheránu nemožno dosiahnuť za 72 hodín.

Portál Axios uviedol, že možná zmluva by predĺžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv, Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.

Dohoda môže byť uzavretá aj dnes, tvrdí Rubio

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok uviedol, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť uzavretá aj dnes. „Mysleli sme si, že by sme mohli mať nejaké správy včera (v nedeľu) večer, možno dnes, no nechcem to zbytočne analyzovať,“ povedal Rubio v Naí Dillí. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.

Foto: TASR/AP

„Máme na stole podľa mňa pomerne solídny základ, pokiaľ ide o otvorenie prielivu a jeho sprístupnenia,“ povedal novinárom pri odchode z indického hlavného mesta, kde bol na oficiálnej návšteve.

Rubio zároveň dodal, že dohoda „má veľkú podporu v Perzskom zálive… každá krajina, s ktorou sme si to prešli, chápe, že je to nielen veľmi rozumná, aj správna vec, ktorú treba pre svet urobiť.“

Šéf americkej diplomacie je tiež presvedčený, že Irán pristúpi na „skutočné, podstatné, časovo obmedzené rokovania o jadrovej otázke“.

Na slová prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý v nedeľu zmiernil očakávania a povedal, že dal vyjednávačom pokyn „neponáhľať sa“ s uzavretím dohovoru, Rubio reagoval s tým, že „nie je v zhone, nechce uzavrieť zlú dohodu a prezident neuzavrie zlú dohodu“.

Televízia Fox News v nedeľu s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa americkej administratívy informovala, že zmluva je „na 95 percent hotová“. Ten istý zdroj však podľa média uviedol, že „ju nebudeme podpisovať dnes, ani zajtra (v pondelok)“. Dodal tiež, že Trump chce dať Iránu päť až sedem dní, aby boli rokovania úspešne dokončené.

