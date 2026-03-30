Trump hovorí o historickom zvrate: Operácia USA a Izraela zmenila režim v Iráne, rysuje sa nová dohoda s Teheránom

Nina Malovcová
TASR
Pakistan môže sprostredkovať kľúčové rokovania.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že spoločná operácia USA a Izraela spôsobila zmenu režimu v Iráne. Zároveň ubezpečil, že s Iráncami „uzavrie dohodu,“ píše TASR na základe správy agentúry AFP.

„Myslím si, že s nimi (Iráncami) dosiahneme dohodu, som si celkom istý… ale už sme dosiahli zmenu režimu,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One, pričom spomenul počet iránskych lídrov zabitých počas mesiac trvajúcej vojny.

Rokovania by sa mohli uskutočniť v Pakistane

„Rokujeme s úplne inými ľuďmi, než s akými niekto doteraz rokoval. Je to úplne iná skupina ľudí. Takže by som to považoval za zmenu režimu,“ dodal Trump. Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom by sa mohli v najbližších dňoch uskutočniť v Pakistane. Podľa agentúry AP to v nedeľu povedal pakistanský minister zahraničných vecí Išak Dar.

Nespresnil, či by išlo o nepriame alebo priame rozhovory, uviedol však, že Irán aj USA vyjadrili dôveru v ich sprostredkovanie Pakistanom. Dar sa takto vyjadril po stretnutí so svojimi náprotivkami zo Saudskej Arábie, Egypta a Turecka v Islamabade. Ministri podľa neho rokovali o možných spôsoboch ukončenia vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára. Teherán odvtedy v odvete útočí na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde majú USA svoje základne.

