Cvičiteľke ušiel tiger, začala sa veľká panika: Polícia musela strieľať, jeden človek bojuje o život

Nemecká polícia v pondelok oznámila, že zastrelila tigra, ktorý ušiel z výbehu na okraji Lipska a zaútočil na jedného z ošetrovateľov. Zranený muž je vo vážnom stave v nemocnici, potvrdil policajný hovorca.
Incident sa odohral v nedeľu popoludní a spustil rozsiahlu pátraciu akciu, do ktorej bol nasadený aj záchranársky vrtuľník. Podľa polície zviera uniklo z pozemku súkromnej osoby. Miestne médiá uviedli, že išlo o výbeh cvičiteľky tigrov Carmen Zanderovej, známej pod prezývkou „Tigria kráľovná“.
Vyjadrila sa aj PETA
Zanderová už v minulosti čelila kritike za podmienky, v akých svoje šelmy chová. Ochranárska organizácia PETA vyhlásila, že veterinárne úrady nesú spoluzodpovednosť za tragédiu, pretože podľa nej dlhodobo nekonali. Zároveň požaduje skonfiškovanie zostávajúcich deviatich zvierat.
Podľa webovej stránky chovateľky tigrov išlo o deväťročného, 280-kilogramového samca menom Sandokan, kríženca bengálskeho a sibírskeho tigra. Pre denník Bild uviedla, že šelma bola „bojko“, ktorý sa ľahko dostal do stresu a mohol zaútočiť „rýchlejšie a nečakanejšie“ než ostatné jej tigre.
Podľa Bildu tiger dobehol až k neďalekým záhradkám, kde ho polícia napokon zastrelila. Jedna zo záhradkárok opísala, že najprv počula sirény, potom priletel vrtuľník a policajti obyvateľov varovali, aby zostali vo vnútri. „A potom zrazu zaznelo niekoľko výstrelov,“ povedala.
