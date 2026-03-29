Rusko vyzvalo USA, aby prinútili Ukrajinu prijať jeho podmienky: Jednou z možností je zastavenie dodávok rakiet

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko chce, aby Amerika zatlačila na Ukrajinu.

Rusko vyzvalo Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Ukrajinu a prinútili ju prijať jeho podmienky na ukončenie prebiehajúcej vojny. V nedeľu o tom s odvolaním sa na vyjadrenie poradcu Kremľa Jurija Ušakova informovala agentúra DPA. Poradca ruského prezidenta Vladimira Putina podľa agentúry nespresnil, aké kroky by mali USA podniknúť v záujme urovnania konfliktu, píše TASR.

USA podľa slov Ušakova majú potrebný vplyv na to, aby vyvinuli tlak na Ukrajinu. „Presne s týmto cieľom sa obraciame na našich amerických kolegov. Toto je teraz potrebné,“ povedal podľa DPA v ruskej štátnej televízii. Uviedol tiež, že USA predložili Moskve niekoľko „zaujímavých, ba dokonca užitočných“ návrhov na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.

Rusko si podľa nemeckej agentúry dlhodobo kladie podmienky, aby Západ prestal vojensky podporovať Ukrajinu a aby Kyjev stiahol svoje vojská aj z tých častí východoukrajinského regiónu Donbas, ktoré majú naďalej pod kontrolou. Ukrajina územnú požiadavku odmieta, pretože by to podľa nej znamenalo odovzdanie silných obranných pozícií v oblasti Rusku.

Rokovania sú zatiaľ odložené

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň vyhlásil, že Spojené štáty podmieňujú poskytnutie bezpečnostných záruk Ukrajine tým, že Kyjev odovzdá celý Donbas Moskve. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio označil tieto tvrdenia za lži.

DPA píše, že jednou z možností, ako by mohli USA dostať Ukrajinu pod tlak, je zastavenie dodávok rakiet do systémov protivzdušnej obrany. Denník The Washington Post informoval, že americké ministerstvo obrany zvažuje presmerovanie zbraní pôvodne určených pre Ukrajinu na Blízky východ, kde Spojené štáty a Izrael od konca februára útočia na Irán. Podľa Zelenského sa to ale zatiaľ nestalo.

Pre vojnu na Blízkom východe boli na neurčito odložené rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. Trojstranné rozhovory, ktoré sprostredkovávali USA, sa naposledy konali 17. – 18. februára v Ženeve. Zelenskyj nedávno vyzval na návrat k rokovaniam a vyjadril poľutovanie nad tým, že americkí vyjednávači neopustili Spojené štáty počas konfliktu s Iránom. Ochotu obnoviť rozhovory vyjadrila aj Moskva, doplnila nemecká agentúra.

