Svet má problém, akému ešte nečelil: Komerčné ropné zásoby klesajú, vystačia už iba na niekoľko týždňov

Komerčné zásoby ropy rýchlo klesajú, pričom vystačia už iba na niekoľko týždňov. Povedal to v pondelok šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. Dôvodom je vojna na Blízkom východe a v jej dôsledku blokovaný Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Birol, ktorý sa zúčastňuje na stretnutí ministrov financií štátov G7 v Paríži, pre médiá povedal, že uvoľnenie strategických ropných rezerv síce dodalo trhu časť potrebného objemu, avšak tieto rezervy „nie sú nekonečné“. Začiatok jarných prác na poliach a blížiaca sa letná dovolenková sezóna na severnej pologuli povedú k odčerpávaniu komerčných ropných zásob omnoho rýchlejšie, keďže uvedené faktory zvyšujú dopyt po nafte, benzíne, priemyselných hnojivách a leteckom palive, dodal šéf IEA.
Máme zarobené na obrovský problém
Podľa Birola bol pred útokom Izraela a USA na Irán koncom februára na trhoch výrazný prebytok ropy a komerčné zásoby boli vysoké. V dôsledku vojny na Blízkom východe sa však situácia prudko zmenila. „Komerčné zásoby ropy budú k dispozícii ešte niekoľko týždňov. Všetci by si mali uvedomiť, že klesajú rýchlym tempom,“ povedal Birol.
Minulý týždeň IEA oznámila, že globálna ponuka ropy bude tento rok za dopytom zaostávať, keďže útok na Irán spôsobil výrazný výpadok produkcie v regióne, v dôsledku čoho sa zásoby komodity začali vyčerpávať bezprecedentným tempom. Pôvodne pritom IEA počítala s prebytkom ponuky v porovnaní s dopytom.
Podľa IEA klesali zásoby ropy v marci a apríli rekordným tempom. Za uvedené dva mesiace sa znížili približne o 246 miliónov barelov. Členské štáty IEA sa začiatkom marca dohodli na historickom kroku, uvoľnení 400 miliónov barelov zo strategických rezerv. Do 8. mája bolo z týchto zásob dodaných na trh 164 miliónov barelov.
